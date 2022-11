Luciana Gimenez fala sobre distância do filho Lucas Jagger

Filho de Luciana Gimenez, Lucas Jagger, mora nos Estados Unidos desde 2018

A apresentadora Luciana Gimenez (53) falou sobre a maternidade e como lida com a distância do filho Lucas, que mora nos Estados Unidos desde 2018.

À revista Quem, a modelo contou: "Não sou amiga dos meus filhos, sou mãe. Se você quer ser a amiga, você não vai exercer o papel de mãe. Não que você não possa ser uma mãe amiga. É isso que sou para os meus filhos. Nós somos muito ligados”.

Ela explicou como é a maneira ideal de passar seus aprendizados para os filhos Lucas (23) e Lorenzo (11). “Tento educá-los por meio do exemplo. Acho que é uma coisa importante. Eles aprendem a olhar para o outro porque eu penso, comento e tento fazer coisas pensando no próximo. Também repreendo quando algo está errado e elogio quando faz coisas boas”, afirmou.

Enquanto está em São Paulo para apresentar seu programa na RedeTV!, o filho, fruto de seu relacionamento rápido com o cantor Mick Jagger, mora longe.“Achei que ia ser mais difícil ficar longe do Lucas, mas estou bem. Estou namorando, tenho as minhas coisas… Não fico enchendo o saco dele. De vez em quando dá uma saudade mais forte e vou para Nova York”, afirmou.

Luciana Gimenez falou sobre casamento

Namorando o empresário Renato Breia, a apresentadora falou sobre as cobranças que recebe para casar-se novamente."Porque quando eu tava casada tinha boatos de que eu ia separar, ai agora eu separei boatos se eu vou casar de novo, quando eu tava solteira também se eu ia casar, então parece que o ser humano tá sempre querendo viver o próximo estágio, que tal viver o estágio que tamos nesse momento?"