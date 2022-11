Indignada, Luciana Gimenez responde se casará novamente: ''Ficam exigindo''

Apresentadora Luciana Gimenez desabafou sobre cobranças relacionadas ao seu status de relacionamento

A apresentadora Luciana Gimenez (53) abriu uma caixinha de perguntas em seus stories na rede social neste sábado, 12, e desabafou sobre alguns questionamentos que recebe acerca de seu status de relacionamento.

Ao receber uma pergunta se casará novamente, a famosa comentou que se sente cobrada pelas pessoas de sempre estar em um próximo passo de sua vida. Namorando o empresário, Renato Breia, atualmente, ela falou se pretende subir ao altar com o milionário, com quem assumiu relacionamento no final do último ano.

"Interessante, sempre as pessoas querem falar sobre um novo estágio que eu tenho que tá", começou dizendo sobre o que sofre.

Luciana Gimenez explicou então: "Porque quando eu tava casada tinha boatos de que eu ia separar, ai agora eu separei boatos se eu vou casar de novo, quando eu tava solteira também se eu ia casar, então parece que o ser humano tá sempre querendo viver o próximo estágio, que tal viver o estágio que tamos nesse momento?".

A apresentadora continuou o desabafo e não culpou quem a questionou. "Sério gente é muito louco, as pessoas ficam exigindo que as pessoas façam uma próxima coisa, como se o de agora nunca bastasse, eu sei que não é por mal, mas a gente tem que reparar as coisas que a gente faz e não fazer tudo no automático", declarou.

