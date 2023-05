Luciana Gimenez presta comovente homenagem no aniversário do filho: "Até a eternidade"

A apresentadora Luciana Gimenez comemorou o aniversário de anos do filho mais velho, Lucas Jagger

Luciana Gimenez(53) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para seu filho mais velho, Lucas Jagger, que completa 24 anos nesta quinta-feira, 18.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora publicou diversas fotos com o aniversariante, incluindo algumas de quando ele era criança, e se declarou para o herdeiro.

"Hoje, dia 18 de maio, o dia mais feliz da minha vida! Você chegou mostrando o quanto eu posso amar, educar, respeitar e ser absolutamente apaixonada por um ser de 3kg!!", disse a artista no começo da publicação.

Em seguida, ela falou sobre o nascimento do herdeiro. "Quando me entregaram você depois de um longo trabalho de parto eu falei 'E agora?????'. E no mesmo momento eu entendi que ali nascia uma mãe também!", afirmou.

Por fim, Gimenez se declarou para o herdeiro. "Obrigada por ser essa pessoa tão amável, tão justo, educado, fiel, honesto e lindo!!! Meu amor, tenha certeza que estarei com você até a eternidade. Feliz aniversário Lucas!", finalizou.

Mais cedo, Luciana organizou uma celebração simples com direito a bolo de morango para cantar o 'prabéns' para Lucas. "Ele realmente foi tudo o que eu pedi quando eu pensei vou ser mãe de alguém. Hoje ele faz 24 anos. Como passa rápido. Parece que voou."

"Foram 24 anos de muita felicidade, muita diversão. Nós falamos que quando nasce um filho, nasce uma mãe junto. E para mim tem sido uma aventura criar uma pessoa e deixar esse legado, sabe. Criar pessoas direitas, produtivas, amáveis, e eu acho que estou conseguindo. Os meus dois filhos são incríveis", completou.

Confira a homenagem de Luciana Gimenez para o filho, Lucas Jagger:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

