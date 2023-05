Luciana Gimenez celebra o aniversário do filho com bolinho em casa

Luciana Gimenez mostra o bolo de aniversário do filho mais velho, Lucas Jagger, antes de sair de casa para viajar: 'Como passa rápido'

A apresentadora Luciana Gimenez teve o dia agitado nesta quinta-feira, 18! Depois de receber alta hospitalar pela manhã, ela foi para casa e comemorou o aniversário de seu filho mais velho, Lucas Jagger, que completou 24 anos de vida. A mamãe coruja fez questão de ver o filho soprar as velinhas antes de sair para uma viagem de trabalho.

Em casa, ela organizou uma celebração simples com direito a bolo de morango para cantar o Parabéns para o herdeiro. Logo depois, a artista embarcou em um carro para ir até o aeroporto. Isso porque ela viaja para Cannes, na França, para compromissos profissionais.

No caminho no carro, ela refletiu sobre o aniversário do filho. “Ele realmente foi tudo o que eu pedi quando eu pensei vou ser mãe de alguém. Hoje ele faz 24 anos. Como passa rápido. Parece que voou. Foram 24 anos de muita felicidade, muita diversão. Nós falamos que quando nasce um filho, nasce uma mãe junto. E para mim tem sido uma aventura criar uma pessoa e deixar esse legado, sabe. Criar pessoas direitas, produtivas, amáveis, e eu acho que estou conseguindo. Os meus dois filhos são incríveis”, disse ela.

Por fim, Gimenez contou que o filho vai fazer uma festa para os amigos na noite desta quinta-feira, 18, com direito a hamburguer e sushi.

Luciana Gimenez exibe boa forma em foto na praia

Há pouco tempo, a apresentadora Luciana Gimenez (53) atraiu todos os olhares ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. A estrela relembrou fotos só de biquíni em uma praia paradisíaca durante viagem de férias.

Em uma praia, a artista apareceu se refrescando no mar e roubou a cena com seu corpaço escultura, todo desenhado e extremamente definido. Ao exibir sua barriga negativa e pernas torneadas, Luciana Gimenez não passou despercebida e deu o que falar com sua boa forma. "Quem ama uma praia?", perguntou ela na legenda.