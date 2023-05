Luciana Gimenez recebe alta hospitalar após ser internada com infecção

Luciana Gimenez deixa o hospital após ser medicada contra uma infecção

A apresentadora Luciana Gimenez (53) já recebeu alta hospitalar após passar poucos dias internada. Ela foi diagnosticada com uma infecção em seu organismo e precisou ser medicada com antibióticos . Nesta quinta-feira, 18, ela recebeu a autorização para voltar para casa.

“A apresentadora Luciana Gimenez teve alta na manhã desta quinta-feira, após tratamento com antibióticos para uma infecção que foi encontrada em seu organismo. Luciana se encontra bem, continuará com o tratamento em casa e, após comemorar o aniversário de seu filho Lucas Jagger na tarde de hoje, embarca para Cannes onde cumpre uma agenda de compromissos”, informou a assessoria de imprensa dela.

Mais cedo, Luciana Gimenez atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. “Passando para mandar um beijo para todo mundo que mandou recadinho, presentinho. Muito obrigada. Estou melhorando e daqui a pouco estou saindo, que tenho um monte de coisas para fazer. Um beijo para vocês e obrigada”, disse ela.

