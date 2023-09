Filha de André Gonçalves revela como descobriu entrada do pai em A Fazenda: 'Não hesitou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valentina também falou sobre a torcida para André Gonçalves

Apesar dos altos e baixos na relação com André Gonçalves, a estudante Valentina Benini não esconde a torcida pelo pai na disputa pelo prêmio da 15ª edição de A Fazenda. Em entrevista à CARAS Brasil, a empreendedora conta como ficou sabendo da participação do ator no reality, e revela o que se pode esperar do Fazendeiro desta semana.

"Meu pai não hesitou em contar para os filhos sobre essa oportunidade que surgiu na vida dele, fomos os únicos e primeiros a ficar sabendo", conta. Valentina é fruto do antigo casamento de André Gonçalves com a jornalista Cynthia Benini.

A jovem conta que tanto ela quanto seus irmãos, Manuela Seiblitz e Pedro Arthur Gonçalves, estão se unindo para ajudar na torcida para o pai. "Eu, meus irmãos e a empresa do meu pai estamos nos esforçando para agregar nessa torcida e ajudá-lo a permanecer mais tempo por lá."

A estudante diz que não perde os episódios, e acompanha as edições enquanto está na faculdade pelo celular. Além disso, Valentina conta que tem recebido muitos fãs de André Gonçalves em suas redes, com mensagens de carinho e apoio.

"Vejo esse trabalho como uma nova experiência na vida do meu pai, da qual ele está muito seguro e confortável para se empenhar. Desde o primeiro momento tenho torcido por ele". A filha do artista ainda afirma que os fãs podem esperar diversão, naturalidade e um jogo honesto do artista. "Também terão a oportunidade de conhecer um pouco mais dele."

CONHEÇA VALENTINA BENINI, FILHA DE ANDRÉ GONÇALVES:

Morando em Florianópolis, em Santa Catarina, desde 2020, Valentina Benini equilibra os estudos da faculdade de Marketing com a carreira como empreendedora. Hoje, a filha do ator vive com sua mãe, Cynthia Benini, e seu padrasto.

A jovem conta que decidiu se mudar de São Paulo, cidade em que nasceu, para a região Sul do país após terminar seu ensino médio no Canadá. Antes de voltar ao Brasil, sua mãe e o padrasto, o advogado Ally Murade, já haviam mudado para a cidade.

Há um ano e meio, ela vem equilibrando os estudos com a administração de seu quiosque gourmet, o In Natura Floripa, focado em alimentação natural. O projeto funciona de segunda à sábado, no Jurerê Sport Center, e também faz atendimentos via WhatsApp.

Ela conta que a ideia partiu de sua mãe. "Depois de ter passado um tempo estudando e trabalhando em Barcelona, minha mãe chegou para mim e falou: 'Você tem potencial, determinação e é esperta. Quer aprender a empreender?'. Foi aí que com todo amor e paciência venho construindo meu caminho com aprendizados diários e feliz com minhas escolhas."

Hoje, Valentina afirma ser desafiador o caminho que escolheu, mas não se arrepende. "O trabalho me faz acordar cedo e o estudo dormir tarde. Daqui a um ano, termino minha faculdade de Marketing, mas já tenho aplicado o que aprendo na minha rotina profissional."

O nome da jovem se tornou assunto em 2022, quando André Gonçalves usou uma tornozeleira eletrônica e cumpriu prisão domiciliar pelo não pagamento de pensão alimentícia da filha. O ator tem uma dívida de cerca de R$ 350 mil com a estudante, em processo movido pela ex-mulher.