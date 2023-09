A Fazenda 15: André Gonçalves vence a segunda prova do fazendeiro do reality show

André Gonçalves se dá bem na prova do fazendeiro e escapa da roça da semana em A Fazenda 15

Na noite desta quarta-feira, 27, André Gonçalves venceu a segunda prova do fazendeiro do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ele se deu bem na dinâmica ao enfrentar Rachel Sheherazade e Lucas Souza. Com isso, André escapou da primeira roça do programa. Saiba como foi a prova:

Na prova do fazendeiro, os roceiros André Gonçalves, Lucas Souza e Rachel Sheherazade tiveram que fazer uma dinâmica de agilidade e precisão. Eles tiveram que ficar pendurados em um balanço e arremessar bolas em uma parede com alvos. A cada bola que entrasse no alvo, eles acumulavam pontos. O vencedor foi André, que teve a maior pontuação, com 1600 pontos.

Com a vitória de André como o novo fazendeiro do reality show, a primeira roça é disputada por Nathalia Valente - que foi impedida de fazer a prova durante a votação de terça-feira, 26 -, Rachel Sheherazade e André Gonçalves. A eliminação de um deles será na quinta-feira, 28.

Agora é a vez de André fazer a #ProvaDoFazendeiro com a ajuda de Radamés pic.twitter.com/587AkherPj — A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2023

Nathalia Valente deu bronca na produção

Na madrugada desta quarta-feira, 27, a peoa Nathalia Valente perdeu a paciência com a produção do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela deu uma bronca na equipe que é responsável por repor os alimentos dos participantes ao perceber um item faltando.

Depois da votação da roça, Nathalia, que está na baia, queria comer um biscoito, mas o pote estava vazio. Com isso, ela reclamou no microfone. “Mancada isso aí, hein? Não completaram… P*rr*! Tô louca para comer um biscoito de polvilho. Não, na moral. Tô p*t*! Não tem um biscoito de polvilho. Como será que a gente pede?”, disse ela.

O vídeo da reclamação dela foi gravada por fãs do programa, que compartilharam nas redes sociais. Vale lembrar que Nathalia Valente está na primeira roça de A Fazenda 15 e não poderá realizar a Prova do Fazendeiro porque foi impedida pelo poder de André Gonçalves.