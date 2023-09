Confirmado em A Fazenda 15, André Gonçalves terminou casamento e enfrenta problemas na Justiça

A 15ª edição de A Fazenda se inicia em 19 de setembro; André Gonçalves é mais um nome confirmado da atração

O ator André Gonçalves (47) é mais um nome confirmado para a 15ª edição de A Fazenda. Ex-Globo, o artista terminou seu casamento com Danielle Winits em agosto deste ano e, em 2022, enfrentou problemas na Justiça. A informação foi compartilhada pelo site Notícias da TV.

Nascido no Rio de Janeiro, André Gonçalves participou de novelas como Senhora do Destino e Caminho das Índias. Afastado das tramas da Globo desde 2016, quando fez Império, o novo peão de A Fazenda encarou um processo judicial de mais de R$ 450 mil por não pagar pensão às filhas , frutos de relacionamentos anteriores.

Devido à ação da pensão não paga à Valentina Benini, o artista cumpriu 60 dias de prisão domiciliar em 2022, com o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, ele também fez um acordo com Manuela Seiblitz, sua primogênita, e gravou um vídeo de retratação.

Além das duas, ele também é pai de Pedro Arthur, fruto do casamento com a atriz Myrian Rios. Recentemente, André Gonçalves se tornou assunto ao ser fotografado de mãos dadas com os três filhos, caminhando pelo Rio de Janeiro. O ator chegou a ser acusado de combinar a situação.

Segundo o jornal Extra, o ator teria avisado os fotógrafos que trabalham no local que estaria por lá com os filhos. O artista teria combinado um encontro com os herdeiros em um shopping perto da praia onde todos se encontraram.

A 15ª edição de A Fazenda estreia em 19 de setembro e terá sua pré-estreia na noite do dia 18. Além de André Gonçalves, Sander Mecca, Rachel Sheherazade, Lily Nobre e Yuri Meirelles também foram confirmados como um dos peões do reality rural, que terá apresentação de Adriane Galisteu.

