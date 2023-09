André Gonçalves faz rara aparição com seus três filhos em passeio no RJ

Recém-separado, André Gonçalves curte a companhia dos seus três filhos em passeio na orla do Rio de Janeiro

O ator André Gonçalves aproveitou a manhã desta quarta-feira, 6, com companhias especiais. Ele foi flagrado na orla de uma praia no Rio de Janeiro junto com seus três filhos. Eles foram fotografados pelos paparazzi enquanto caminhavam ao ar livre e lado a lado.

Vale lembrar que o ator é pai de Manuela, da relação com a atriz Tereza Seiblitz; de Pedro Arthur, do relacionamento com a atriz Myrian Rios; e, de Valentina, da relação com a apresentadora Cynthia Benini.

Ele é discreto com a vida pessoal e quase não aparece com seus filhos em público, mantendo a privacidade da família. Porém, eles abriram uma exceção para um passeio em família nesta semana.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

André Gonçalves está solteiro

O ator André Gonçalves está solteiro atualmente após o fim do casamento com a atriz Danielle Winits. A separação foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.