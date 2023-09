Quem é Sander Mecca? Confirmado em A Fazenda 15, cantor superou vício e já foi preso

A 15ª edição de A Fazenda se inicia em 19 de setembro; Sander Mecca é mais um confirmado da atração

Músico de sucesso dos anos 1990, o cantor Sander Mecca (40) é mais um nome confirmado na 15ª edição de A Fazenda, divulgado pela colunista Fábia Oliveira. Ex-participante do grupo Twister, o artista já foi preso por dois anos e superou o vício em drogas.

Nascido em São Paulo, o mais novo peão de A Fazenda 15 é pai de uma menina de 1 ano . Em abril de 2023, Mecca contou em suas redes sociais que enfrentava a luta contra o vício em substâncias ilícitas. Na época, ele comemorou estar há sete meses sóbrio.

"Como é bom parar de usar drogas, pessoal. Minha vida era um caos: não tinha dinheiro, o trabalho que eu arrumava, eu perdia, minha família não dormia, eu vivia doente e totalmente disfuncional", disse. "Antes vivia no caos, no terror, e hoje vivo na plenitude e, limpo, eu posso lidar com meus problemas."

Além da carreira como músico, que fez muito sucesso entre os anos 1990 e 2000, Mecca também lançou dois livros. Em um deles, intitulado Inferno Amarelo, o artista contou que foi preso em 2003, após ser flagrado com substâncias ilícitas em uma festa no Rio de Janeiro.

No texto, ele revela que dividiu cela com os irmãos Cravinhos, condenados pelo assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, que também foi presa pelo crime. "Eu dou risada agora, mas, na hora, demorei muito para rir."

A 15ª edição de A Fazenda estreia em 19 de setembro e terá sua pré-estreia na noite do dia 18. Além de Sander Mecca, Rachel Sheherazade, Lily Nobre e Yuri Meirelles também foram confirmados como um dos peões do reality rural, que terá apresentação de Adriane Galisteu.

CONFIRA FOTO DE SANDER MECCA, NOVO PEÃO DE A FAZENDA 15: