Gente? Mick Jagger revela que não vai deixar herança de R$ 2 bilhões para os filhos

Mick Jagger revela que não vai deixar herança para os filhos; um deles é fruto do relacionamento com Luciana Gimenez

Uma declaração do músico Mick Jagger, líder do The Rolling Stones, deixou os fãs de todo o mundo surpreso. Pai de oito filhos, ele disse que pretende doar a maior parte de sua fortuna para a caridade.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, o artista explicou sua decisão. "Eles não precisam de US$ 500 milhões para viver", afirmou. O artista disse que o dinheiro que acumulou ao longo de sua carreira pode ajudar outras pessoas em situações mais delicadas.

Em reais, a fortuna acumulada pelo cantor equivalente a R$ 2,5 bilhões, na cotação atual. Caso fosse dividida integralmente entre os 8 filhos, cada um receberia cerca de R$ 318 milhões.

Vale lembrar que Mick Jagger tem um filho brasileiro, Lucas Jagger, fruto de sua relação com a apresentadora Luciana Gimenez. Os dois mantém uma excelente relação e, recentemente, ele inclusive ofereceu ajuda quando a artista sofreu um acidente gravíssimo."Mick entrou em contato imediatamente, perguntando se ele poderia fazer alguma coisa para ajudar, se eu precisava de alguma coisa. Assim como sua namorada Mel [Hamrick, mãe do filho mais novo do cantor, Deveraux]", contou.

GIMENEZ HOMENAGEIA O EX

Recentemente, a lenda do rock, Mick Jagger, completou 80 anos de idade. O vocalista da banda The Rolling Stones tem um vasto legado na história da música, com sucessos como (I Can't Get No) Satisfaction, Start Me Up e Gimme Shelter, que atraíram uma legião de fãs ao redor do mundo.

"Hoje é o aniversário do Mick Jagger, mas para mim simplesmente o “Mick”, pai do meu filho, e meu amigo há 25, 26 anos. São tantas histórias!", iniciou Luciana em seu texto na legenda do álbum de fotos. "Mick é leve, alegre, talentoso, super engraçado e bom pai! Hoje o mundo celebra os 80 anos dele, e eu sempre aqui, torcendo para que continue feliz, cantando, pulando, sendo esse pai tão presente e especial! Happy Bday Darling!"..