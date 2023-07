Lenda do rock britânico, Mick Jagger completa 80 anos

Mick Jagger planeja uma grande festa em Londres para celebrar a data; Relembre um pouco da carreira do astro

Ícone do rock britânico e 'frontman' dos Rolling Stones, Mick Jagger, completa 80 anos nesta quarta-feira, 26, com seu jeito de dançar e caminhar pelo palco o rockstar não parece determinado a pisar no freio, vai comemorar a data em uma grande festa no sudoeste de Londres, de acordo com a imprensa britânica.

Mick Jagger nasceu em Dartford, no Sul de Londres, na Inglaterra. Filho de uma cabeleireira e um professor de Educação Física, ele ingressou na renomada London School of Economics antes de largar tudo e se dedicar à música.

Começou então a tocar com Keith Richards, seu amigo de infância, e logo formaram The Rolling Stones. O primeiro sucesso veio em 1965, com o hit ""(I Can't Get No) Satisfaction" e, desde então, são mais de 240 milhões de discos vendidos e mais de 50 anos de carreira. No ano de 2003, Jagger recebeu do, agora Rei Charles III, a condecoração como Sir Mick, por conta dos “serviços prestados à música”.

Mais cedo, o perfil oficial do The Rolling Stones fez uma homenagem ao artista e divulgou um vídeo dele em seus mais de 50 anos de carreira: "Hoje é um dia especial! Junte-se a nós para desejar a @mickjagger um 80º aniversário muito feliz!! Keep on rockin' Mick!", dizia a publicação.

O ícone do rock britânico aproveitou para agradecer o carinho em suas redes sociais: "Muito obrigado por todos os seus comentários adoráveis e desejos de aniversário!!"

O milionário Jagger - que teve sua fortuna estimada em 310 milhões de libras (cerca de R$ 1,9 bilhão), segundo o Sunday Times em 2021 - foi pai pela oitava vez em 2016, quando sua esposa, a dançarina americana Melanie Hamrick, deu à luz uma criança. Jagger tem outros sete filhos de quatro relacionamentos anteriores, incluindo Lucas Jagger, filho da brasileira Luciana Gimenez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Rolling Stones (@therollingstones)

Além de ícone musical, Mick se tornou um ícone da moda e da cultura pop, incorporando uma estética única e uma atitude que inspirou muitas gerações de artistas e fãs. Sua energia no palco, aliada a sua entrega apaixonada à música, mostrou ao mundo o poder do entretenimento e a capacidade da música de transcender barreiras.