Luciana Gimenez diz que Mick Jagger ofereceu ajuda imediatamente após acidente

Luciana Gimenez havia falado um dia antes sobre sua perna ter seguro para uma jornalista

A apresentadora Luciana Gimenez contou detalhes do acidente trágico que sofreu à jornalista Jenny Johnston, do jornal inglês 'The Daily Mail'. Ela afirmou que Mick Jagger, pai de seu filho, Lucas Jagger, ofereceu ajuda imediatamente após a queda.

"Mick entrou em contato imediatamente, perguntando se ele poderia fazer alguma coisa para ajudar, se eu precisava de alguma coisa. Assim como sua namorada Mel [Hamrick, mãe do filho mais novo do cantor, Deveraux]", contou Luciana. "'Minhas lindas pernas estão fod*****, Jenny'", desabafou a ex-modelo.

Coincidentemente, uma parte da entrevista com a jornalista já havia sido realizada, e nela, a modelo falou sobre o quanto suas pernas, de 1,2 metros, tinham importância para ela. As pernas e os seios tinha até seguro. Isso antes do acidente.

Luciana contou como sofreu o acidente enquanto esquiava em Aspen: “No início do dia, minhas botas pareciam frouxas. Então, voltei para o hotel e troquei, mas as novas pareciam estar um pouco apertadas. Não parecia muito bom, mas não era nada que me preocupasse, começou. “Eu estava em uma corrida azul, não estava indo particularmente rápido, mas ultrapassei meus filhos, quando normalmente estaria atrás. Lucas gritou 'Devagar, mãe!' e de repente eu tinha consciência apenas de perder o controle", explicou.

A apresentadora detalhou, então, o que aconteceu. "Eu fui para baixo. A bota deveria ter saído do esqui, mas não saiu, então minha perna parou, mas meu corpo ainda estava se movendo. Senti a primeira quebra, depois a próxima e a próxima", disse a apresentadora, afirmando sentir o corpo ricocheteando para trás e para frente, com os ossos da perna estalando. "'Eu soube imediatamente. No total, quebrei minha perna em seis lugares e foi a coisa mais horrível pela qual já passei. A dor era como nada que eu já senti antes", desabafou.

'"As pessoas dizem que você não sente nada, que a adrenalina toma conta. Isso não aconteceu. Eu senti tudo. Eu queria gritar e gritar, mas meu coração estava acelerado e eu sabia que meus filhos estavam lá, então meu cérebro dizia: 'Fique calma'". Lucas assumiu o controle. Você sabe que há momentos em sua vida quando você está tão orgulhoso de seus filhos? Os meninos ficaram chateados, mas não entraram em pânico, embora todos nós soubéssemos que isso era sério", contou a apresentadora, que estava com Lucas, de 22 anos, e Lorenzo, de 12.

Levada de helicóptero da montanha em que estava para o hospital, Luciana fez cirurgia e corria risco de perder a pena. Ela contou que conversou com o cirurgião, desesperada, antes de ser anestesiada. "Como uma das fraturas se estendeu ao longo da tíbia, o cirurgião teve que inserir uma haste para estabilizá-la. Eu sei que deveria estar grata por não ter morrido ou perdido minha perna, e estou. Mas eu disse ao cirurgião: 'Por favor, faça as cicatrizes tão pequenas quanto possível porque minhas pernas são... Importante, minha vida. Sei que parece vaidoso, mas é a verdade'", assumiu.

A recuperação de Luciana Gimenez

"Provavelmente terei que fazer uma cirurgia estética para as cicatrizes porque, por mais maravilhosos que fossem os cirurgiões, a prioridade deles era me dar uma perna funcional e me deixar andar novamente", explicou ela, que deve se recuperar em mais ou menos seis meses.

"Vai haver perda de massa muscular e, convenhamos, minhas pernas nunca mais serão as mesmas. Mas eu me dei tempo suficiente para sentir pena de mim mesmo. Agora tenho que seguir em frente, porque não quero apenas caminhar. Eu quero dançar" contou.

O namorado Renato Breia está com ela na recuperação, mas ela diz não gostar de precisar dele. "'Eu odeio isso! Eu sou uma pessoa tão independente. Eu odeio ter que depender de outras pessoas assim, mas Renato tem sido incrível. Eu sei que tenho sorte de ter pessoas assim ao meu redor", completou.