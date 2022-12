Otimismo dita os passos de Lorena Comparato

Sucesso no streaming, Lorena Comparato reconhece aprendizados durante fase de cura após câncer de pele

O ano ainda não acabou, mas, se Lorena Comparato (32) pudesse definir sua passagem pelos últimos meses, a traduziria como um verdadeiro turbilhão. “Acho que é a mesma sensação de pegar uma onda maravilhosa e se equilibrar em cima de uma prancha. Chega uma hora que você vai cair, mas parar e pensar na experiência como um todo é maravilhoso demais”, define a atriz. Só este ano, foram interpretações para quatro séries de streaming: Rensga Hits! e a segunda temporada de Cine Holliúdy, ambas do Globoplay, Não Foi Minha Culpa e Impuros, do Star+, além de Regra 34, produção que ganhou o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, na Suíça, e chega em janeiro ao cinema brasileiro. Nas telonas, ela ainda estreou a animação Meu Tio José, dublando a professora Adriana. “Uma das coisas que mais amo é ouvir que minhas personagens são visivelmente e intelectualmente diferentes umas das outras, pois busco a profundeza e a delicadeza de qualquer papel que interpreto. Mas a verdade é que todo artista quer reconhecimento e prestígio. Queremos trabalhar e falar com o expectador”, reflete.

Em meio ao bom — e bastante agitado — momento profissional, Lorena ainda precisou enfrentar alguns desafios pessoais. Em junho, ela descobriu um câncer de pele basocelular, após um sinal de nascença, localizado na região do colo, inflamar e sangrar. “Eu tinha uma pinta próxima ao seio direito e, vez ou outra, ela sangrava. Mandei uma foto para a minha dermatologista, que orientou a marcar uma consulta para investigar”, relembra ela, que, na ocasião, chegou a publicar um relato nas redes sociais alertando para a importância dos cuidados pessoais e o uso de protetor solar. Por se tratar de um tipo de câncer de pele menos agressivo, o tratamento da atriz consistiu na retirada da lesão. Desde então, ela mantém novos hábitos a fim de evitar o reaparecimento da doença. “Passei pela cirurgia de remoção, que foi feita com uma certa margem para evitar uma recidiva na mesma área”, explica.

Recuperando-se do susto, Lorena faz as pazes com o sol. Morando no Rio de Janeiro, ela ainda tem um pouco de receio para se expor. “É uma coisa triste, eu gosto bastante de praia e sol. Inclusive, acho que estou pegando carona nesse meu batidão de trabalho para justificar o porquê de não ir mais... Mas quero me ajudar, ir de pouquinho em pouquinho. A cautela é o segredo”, reflete.

Com vários outros motivos para celebrar a vida, a atriz recebe o amparo do namorado, o advogado Arthur Deucher (29), que vive entre os Estados Unidos e São Paulo. “É uma relação linda, de muita parceria e companheirismo. Já vivi muitas relações de desencontro e fico emocionada por, enfim, tê-lo encontrado”, declara. Juntos há dois anos, a distância não é um empecilho para o casal. “Tenho certeza

de que existem relacionamentos com mais proximidade física e menos ligação emocional que a gente. Vivemos em países diferentes, mas estamos muito juntos. Claro, a tecnologia também ajuda bastante”, diz, aos risos. “Quando nos encontramos, passamos alguns meses juntos”, detalha. Por enquanto, ela descarta os planos para oficializar a união. “Eu e o Arthur deslumbramos sobre isso. É um amor muito grande, leve e gostoso, mas acho que agora não é a hora disso. Sei que chegará o tempo em que precisaremos nos decidir e eu espero, até lá, conseguir aliar minha carreira para também ter projetos nos Estados Unidos. Seria um sonho lindo”, afirma a artista.

E, quando o assunto é futuro, Lorena se mostra bem decidida com o que quer. “Trabalho e mais trabalho! Tenho gastado muito com passagem”, comenta, aos risos. “Estou ansiosa para a estreia das novas temporadas das séries que gravei. Tive um ano conturbado, mas maravilhoso. Acho que preciso descansar... Mas fico animada só de pensar em possíveis novidades”, completa. Somando 15 anos de carreira, ela enxerga sua trajetória com carinho e não esconde o desejo de atuar novamente em novelas. “Não parece, mas a vida do artista é muito instável. Então, entre altos e baixos, sigo me movimentando, pois tenho medo da estagnação. Toparia demais um projeto na TV aberta, quem sabe uma novela? Torço para todos os santos para isso acontecer”, confessa.

Amante do teatro e fundadora da companhia artística Cia de 4 Mulheres junto com as atrizes e roteiristas Andrezza Abreu, Anita Chaves e Karina Ramil, Lorena ainda celebra os 10 anos da organização. “A mulher está se reinventando em várias áreas, não somente na arte. Mas ainda há muito o que caminhar. Continuamos lutando”, defende ela.

Fotos: Pupindeleu