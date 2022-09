Atriz de Rensga Hits, Lorena Comparato sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

Lorena Comparato tranquiliza os fãs após se envolver em acidente de carro no Rio de Janeiro

A atriz Lorena Comparato, que atuou nas séries Rensga Hits e Cine Holliúdy, viveu um momento de susto no último final de semana. Ela revelou que sofreu um acidente de carro em uma rua do Rio de Janeiro enquanto estava indo para um evento com as amigas.

A estrela estava em um carro de aplicativo quando um motoqueiro bateu no veículo. O veículo parou para prestar o atendimento e aguardar pelo socorro. “Ele bateu atrás do Uber. Ele ficou um pouco machucado por isso chamamos a ambulância. Foi um susto grande”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL, e completou: “O motoqueiro escorregou e bateu no nosso carro, mas graças a Deus estamos todas bem. E ele tá bem também. A gente chamou a emergência e ficou lá prestando socorro”.

Nas redes sociais, Lorena mostrou uma foto após a colisão e tranquilizou os fãs. “Depois de um acidente de carro no caminho, todo mundo bem! Obrigada universo”, declarou.

