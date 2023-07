Ademir de Terra e Paixão, ator revela cantadas ousadas de fãs: "Recebo nudes"

Em entrevista à CARAS, o ator Charles Fricks, de Terra e Paixão, revelou como tem lidado com a repercussão de seu trabalho na web

Destaque na novela Terra e Paixão, o ator Charles Fricks (51) confessou estar surpreso com o sucesso que tem feito nas redes sociais desde a estreia da produção. Em entrevista à CARAS Brasil, o famoso contou que recebe muitas mensagens ousadas dos fãs. "Recebo nudes", disse.

Na trama de Walcyr Carrasco, Fricks interpreta o produtor rural Ademir La Selva, que nos últimos episódios acabou ganhando evidência após ser revelado como o verdadeiro pai de Daniel (Johnny Massaro). Segundo o artista, ele ainda está tentando se acostumar com a alta repercussão de seu trabalho.

"Nas ruas as pessoas têm sido muito generosas comigo. Muito carinhosas. Nas redes sociais recebo cantadas, elogios e, às vezes, recebo “nudes”. Acho que pelas redes sociais as pessoas se sentem mais à vontade para ousarem nas cantadas ", contou.

Apesar de já ter atuado em O Outro Lado do Paraíso, outra novela de sucesso da TV Globo, Charles não tem dúvidas que este é seu projeto de maior relevância na televisão. Segundo o ator, ele tem se divertido bastante com os comentários dos fãs.

Em meio a um tempo onde as redes sociais acabam virando um lugar de ódio gratuito e revolta, o global tem agradecido por ter cativado admiradores. "Gosto muito de visitar as redes sociais, mas filtro o que consumo por lá. Tem muito ódio gratuito. As pessoas escrevem qualquer bobagem e acham que é isso mesmo, que tudo bem", disse ele, que já recebeu o prêmio de Melhor Ator no Prêmio Shell.

"Em relação ao Ademir, recebo muitas mensagens do público me chamando de galã, “sugar daddy”… acho engraçado. Acho que o frenesi não se justifica, mas eu agradeço e me divirto . Nessa nova fase da novela o público vai conhecer outras camadas do Tio Ademir que desconhecemos e estou ansioso para acompanhar essa repercussão", completou.

Apesar dos muitos elogios dos internautas à sua beleza, Charles garante que não é do tipo vaidoso. Aos 51 anos, ele confessa que faz o necessário para cuidar do visual. "Eu tenho costume de caminhar e fazer academia. Não sou nenhum apaixonado por atividade física, mas sei que preciso me exercitar pela minha saúde e pelo meu trabalho. Faço o básico: atividade física e tento lembrar de passar protetor solar e algum creme para o rosto", contou.

MATURIDADE E SEGURANÇA

O ator ainda aproveitou para refletir sobre a maturidade e como tem lidado, com mais segurança, com o fato de estar envelhecendo. Apesar das mudanças físicas, ele confessa que poucas vezes se viu como um homem com mais de 50 anos. "A finitude é a nossa única certeza. Sou muito grato a toda minha caminhada. Gosto dos meus cabelos grisalhos, mas a verdade é que quando me olho no espelho não me vejo com 51", disse.

"Percebo melhor que o tempo passou quando me vejo na tela. Consigo identificar as características da idade em mim: as rugas, a pele diferente, o olhar mais maduro. O ruim são as dores no corpo que vão chegando. Ainda assim, me acho mais seguro hoje do que aos 20 e poucos anos. Acho que isso transparece de alguma forma no meu trabalho".