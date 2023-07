Terra e Paixão: Saiba tudo o que vai acontecer no velório de Daniel

No próximo capítulo da novela Terra e Paixão, o velório de Daniel será marcado por confusões. Saiba o que vai acontecer

No capítulo da novela Terra e Paixão, da Globo, nesta sexta-feira, 7, o público vai conferir todas as confusões que acontecem durante o velório de Daniel (Johnny Massaro), que morreu após um grave acidente de carro ao sair dirigindo descontroladamente pela estrada enquanto chorava. A despedida para o rapaz será marcada por brigas e até uma promessa de vingança.

Nas cenas, de acordo com o site Gshow, a vida dos personagens da novela vão entrar em uma nova fase. Para começar, Irene (Gloria Pires) decide travar uma guerra contra Caio (Cauã Reymond). Os dois nunca tiveram uma boa relação, mas tudo piora quando ela acusa o enteado de ser o culpado pela morte de Daniel, já que foi ele quem revelou os segredos da família que deixaram Daniel abalado para dirigir em alta velocidade. No velório, ela impede que o enteado carregue o caixãodo irmão.

Logo depois, ela fica furiosa ao entrar Caio conversando com Aline (Barbara Reis) e jura vingança. “Caim, você é Caim. Matou seu próprio irmão, não com uma arma, mas com palavras. Você matou o meu filho. O filho mais querido. Eu sinto uma força dentro de mim, uma força que não terá fim, jamais. Eu vou me vingar. Eu vou te destruir, Caio. Destruir”, afirma.

Além disso, a noite também será marcada pelo desespero de Aline, que vivia um caso com Daniel. Ela fica aos prantos e se sente culpada, já que Caio ficou furioso quando descobriu que ela estava namorando com o irmão.

Logo depois do sepultamento de Daniel será a vez de Antonio (Tony Ramos) explodir. Ele se revolta com a esposa, Irene, que mentiu sobre a paternidade de Daniel. “Eu devia estar pedindo a separação. Todos esses anos você me enganou”, diz ele. Irene ainda tenta contornar a situação, mas ele a humilha.

“Olha para mim... olha bem... Você acha que aqui tem algum imbecil? Eu sinto como se estivesse chocando o ovo da serpente na minha própria cama”, declara.

Bastidores da cena do acidente

O ator Johnny Massaro surpreendeu os fãs ao mostrar fotos e vídeos de como foi a gravação da cena do acidente do personagem Daniel na novela Terra e Paixão, da Globo. Na história, Daniel sofreu um grave acidente de carro e vai morrer após o irmão, Caio, revelar que a mãe dele era prostituta e que ele é filho do tio Ademir. Após a exibição da cena do acidente, ele mostrou fotos e vídeos do dia da gravação.

Nas imagens, ele apareceu com sangue falso no rosto e também vídeo do carro capotando dentro de um estúdio com um suporte giratório.

"Novela é trem louco, labuta e delírio que emoldura algo do espírito coletivo. Daniel foi um sonho compartilhado, a confirmação pessoal de que é mesmo eterno o aprendizado. Aos tantos que me ensinaram nesta trajetória, alegrias e boa saúde: meu maior obrigado!", disse ele.