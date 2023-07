Protagonista de Terra e Paixão, Cauã Reymond seduz os fãs em foto sem camisa

Cauã Reymond, o Caio de Terra e Paixão, exibe o peitoral definido em selfie ousada: 'Espetáculo da natureza'

O ator Cauã Reymond, que interpreta o protagonista Caio na novela Terra e Paixão, da Globo, agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, ao aparecer sem camisa. O artista fez uma selfie na frente do espelho do banheiro antes de entrar no banho após o treino do dia. Na imagem, ele deixou à mostrar o seu peitoral definido e o abdômen tanquinho.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza do artista. “Espetáculo da natureza”, disse um seguidor. “Que homem lindo, cada dia me apaixono mais”, comentou outro. “O homem é diferenciado”, escreveu mais um. “Gato demais”, comentou outro.

Recentemente, o ator falou sobre a mudança na sociedade que termine que os homens expressem seus sentimentos. "A gente está lidando com o sentimento masculinos de um jeito muito mais tranquilo e isso é muito bom. Como a gente também está lidando com alguns sentimentos femininos de um jeito mais tranquilo. Então eu vejo uma mudança de aceitação como um todo e isso é uma coisa que eu admiro e gosto de me sentir participativo", afirmou ele, e completou: "Acho que os homens sempre choraram, mas acho que a gente vive um momento de aceitação de novos sentimentos e de frequentar um lugar de humanidade diferente de maior aceitação, compaixão e empatia".

Atriz nega rumores de affair com Cauã Reymond

A atriz Letícia Laranja, que interpreta a Flor na novela Terra e Paixão, da Globo, se surpreendeu ao ver o seu nome repercutir na internet sobre supostos romances com os atores Cauã Reymond e Igor Angelkorte. Ela abriu o jogo e revelou qual é a sua verdadeira relação com os dois colegas de elenco.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Laranja contou que é amiga de Cauã Reymond e não se importa com os boatos. “Eu lido com essas notícias de uma forma muito tranquila, até porque é mentira. Mesmo se fosse verdade eu não ligaria. Ele é meu companheiro de cena, um amigo que ainda estou conhecendo. Mas também acho normal as pessoas pensarem coisas e criarem rumores. Faz parte”, disse ela.