Viih Tube anuncia peça de teatro baseada em seu livro 'Cancelada - O que a Internet Não Mostra'

A atriz e ex-BBB está de volta aos teatros com peça baseada em seu livro

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 12h21

Ela está de volta aos teatros! Viih Tube (21), um dos maiores fenômenos da internet traz ao público a peça de teatro baseada no livro 'Cancelada - O que a internet não conta'.

Não existe tabu para Viih Tube, a influenciadora e ex-BBB vai contar toda sua trajetória e curiosidades nos palcos. Com os bastidores da carreira dos pontos altos até os mais baixos: Youtube, reality show, relacionamento e muito mais.

"O livro foi uma virada de chave, foi escrevendo que percebi que precisava lidar com os julgamentos para continuar a viver do jeito que eu amo: feliz! Estou muito ansiosa em compartilhar a minha experiência nos palcos com o público", destaca Viih.

A peça estreia dia 29 de abril, em Ribeirão Preto, no Theatro pedro II. Em seguida, chega à capital paulista no Teatro Gamaro.

- Viih Tube e Jojo Todynho esbanjam estilo no lounge do Lollapalooza

Viih Tube anuncia peça baseada em seu livro: