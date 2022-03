Viih Tube e Jojo Todynho esbanjam estilo no lounge do Lollapalooza

Viih Tube e Jojo Todynho, que já foram participantes de realities, chegaram em grande estilo no Lollapalooza

No primeiro dia do Lollapalooza, várias celebridades passaram pelo lounge do festival nesta sexta-feira, 25. Entre elas estavam Viih Tube (21) e Jojo Todynho (25).

As duas ex participantes de reality shows esbanjaram estilo e beleza ao chegarem no primeiro de três dias do festival.

A youtuber e ex- BBB 21, Viih Tube vestia uma blusa transparente brilhante por cima de um top preto. E para completar o look, a influenciadora escolheu uma saia branca.

Já a campeã da 12ª temporada da Fazenda, Jojo Todynho estava um arraso com um macacão vermelho que caiu muito bem com o tênis preto que calçava.

Viih Tube apostou em um top preto com uma saia branca para o primeiro

dia de Lollapalooza - Foto: Leo Franco/AgNews