Viih Tube aposta em vestido ousado e rouba a cena no aniversário de Lipe Ribeiro:

A influenciadora Viih Tube marcou presença na festa de aniversário de Lipe Ribeiro em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 11h15

A influenciadora e ex-BBB, Viih Tube (21) marcou presença na festa deLipe Ribeiro (30) em São Paulo e ousou com o look escolhido para a noite.

Viih Tube apostou em um vestido longo uma fenda avassaladora e polemizou com a escolha do look com pedrarias. E na web, os internautas comentaram sobre o look de Viih Tube, que deu o que falar por deixar a calcinha/forro do vestido à mostra.

E mais uma vez, Viih Tube deu tudo de si durante uma festa e curtiu a noitada até o final, descendo até o chão ao lado do aniversariante.

Em seu perfil no Instagram, ao lado de sua amiga, Viih compartilhou um vídeo que mostra os detalhes do look. Confira:

