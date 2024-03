Suzy Rêgo sela amizades em peça nostálgica e avalia rótulos da fama: 'Vou no mercado mais barato'

Em entrevista à CARAS Brasil, Suzy Rêgo comenta vida em família e fala sobre estrelar peça ao lado de Cristiana Oliveira e Eduardo Martini

Suzy Rêgo estrela a peça Cá Entre Nós, em cartaz no Teatro União Cultural, em São Paulo, ao lado de Cristiana Oliveira e Eduardo Martini. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre selar amizades com trama nostálgica, avalia rótulos da fama e comenta vida em família: "Vou no mercado mais barato".

"Demos match total com a peça. Na primeira leitura, já teve festa, beijo, vinho, brinde, tricô, crochê e ponto cruz [risos]. É um aprendizado gigantesco, só tenho colhido frutos maravilhosos desse projeto desde o início", declara Suzy Rêgo .

Com amizades de longa data no elenco, a atriz conta que conhece Cristiana Oliveira há mais de 35 anos e Eduardo Martini há cerca de dez anos. Entre os momentos dentro e fora dos palcos, ela destaca o reencontro com os colegas: "A volta da convivência com esses amigos queridos, esses profissionais apaixonados e dedicados, os nossos dias de folga, que também são sempre muito frutíferos para pensar em novos projetos e sonhar com turnês".

"A história da peça fala sobre o reencontro de amigos da adolescência que se afastaram por uma série de eventos e que se reencontram mudados, com outras vivências e percepções deles mesmos. Eles têm uma nostalgia que é deliciosa, relembram os anos 1980. É muito gostoso tudo o que acontece com a plateia, você é convidado para essa viagem", compartilha.

Para além da vida profissional, Suzy Rêgo fala sobre seu cotidiano e reflete sobre rótulos da fama: "Sou uma pessoa pé no chão. Amo glamour e conforto, mas sou consciente. Sou uma artista do audiovisual, mãe de gêmeos e de família, moradora de bairro, pagadora de impostos e usuária do transporte coletivo e do sistema de saúde pública. Uso bastante redes sociais e as pessoas vêem que vou no mercado mais barato, cozinho na minha casa, mostro uma faxina ou uma coisa dos meninos".

"Tenho gêmeos de 14 anos e um deles falou assim: 'Mãe, falaram na escola que você é famosa'. Eu respondi: 'É filho, sou conhecida pelo meu trabalho que é bastante público na TV'. Ele perguntou 'por que você não é rica então?' e eu falei 'menino, me faço essa pergunta todos os dias' [risos]", completa a atriz, que é mãe de Marco e Mássimo.