Eles cresceram! Suzy Rêgo mostra nova foto com os filhos gêmeos

Suzy Rêgo impressiona ao mostrar o quanto os filhos gêmeos, Marco e Massimo, já cresceram em nova foto da família

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 15h47

A atriz Suzy Rêgo encantou seus seguidores ao mostrar uma foto inédita ao lado dos filhos gêmeos, Marco e Massimo, frutos do casamento com Fernando Vieira. A estrela posou abraçada com os herdeiros durante um passeio em família e o tamanho dos meninos chamou a atenção.

Marco e Massimo apareceram com os pais na foto e mostraram que cresceram bastante. Tanto que os fãs deixaram comentários sobre o assunto na foto. “Os meninos estão enormes! O tempo passa rápido”, disse um seguidor. “Que lindos!”, afirmou outro.

Vale lembrar que Suzy Rêgo está longe das novelas desde Rock Story, de 2016. Durante a pandemia, ela foi vista na reprise das novelas Império, da Globo, e Floribella, na Band.

Foto de Suzy Rêgo com os filhos e o marido: