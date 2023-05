Suzy Rêgo aposta em fantasia inusitada para buscar os filhos na escola: "Arrasou"

A atriz Suzy Rêgo divertiu os seguidores ao mostrar a fantasia que escolheu para buscar os filhos gêmeos na escola

A atriz Suzy Rêgo (56) divertiu os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 31, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando que foi buscar seus filhos na escola com um look um tanto quanto diferente.

Mãe dos gêmeos Marco e Massimo, que estão com 13 anos, fruto de sue relacionamento com Fernando Vieira, a artista surgiu fantasiada com o manto da Akatsuki, de Naruto, e revelou que fez um grande sucesso entre os alunos, contudo, deixou um dos filhos constrangido com a situação.

"Cringe que é cringe chega para buscar os filhos na escola de manto da Akatsuki (Naruto). Meu filho Marco empalideceu de constrangimento... até que umas alunas do ensino médio falaram: "Moça, sua 'capa de chuva' é da hora!" E garantiram que eu chamaria a atenção da escola inteira se desse uma volta lá dentro", revelou ela no começo da publicação.

Suzy confessou que em respeito ao filho decidiu ser discreta, mas brincou que na próxima vez vai fazer um desfile na hora do recreio. "Mas, em respeito ao Marco, freiei a *LacrA que habita em mim e fiz a discreta (a contragosto, claro). Da próxima vez eu bem desfilo na escola na hora do recreio (a lôka). Pode isso, tia Crey? *LacrA é meu avatar que também me acha cringe. E se acha tudo", finalizou.

O look ganhou elogios dos internautas. "Arrasou", disse uma seguidora. "Diva linda", escreveu outra. "Depois de algum tempo, filhos não querem nem beijinhos na porta da escola, que dirá mãe atriz maravilhosa, chamando atenção com a capa do Naruto, super gata", observou uma fã.

Vale lembrar que Suzy estava longe das novelas há seis anos, quando atuou na novela Rock Story (2016), da Globo. Agora os fãs da atriz podem assisti-la em Todas as Flores, folhetim de João Emanuel Carneiro, disponível no Globoplay. Na trama, ela interpreta a personagem Patsy.

Confira as fotos de Suzy fantasiada:

