Denise Fraga surge em foto inédita com o marido

07/10/2022

A atriz Denise Fraga aproveitou a noite da última quinta-feira, 6, para curtir um evento cultural ao lado do marido, o cineasta Luiz Villaça. Os dois são discretos com a vida pessoal e raramente são fotografados juntos.

Eles abriram uma exceção e posaram abraçados durante a estreia da peça Dominguinhos em São Paulo.

Denise e Luiz são casados há 26 anos e são pais de Pedro e Nino. Recentemente, os dois contaram para a CARAS Digital sobre a parceria deles no trabalho, já que fizeram projetos juntos ao longo dos anos, e a sintonia nos bastidores.

''A gente se conheceu trabalhando, a gente achou um lugar que a gente se repseita. A gente fala coisas que outra atriz não falaria para ele como diretor e outro diretor não falaria para mim como atriz. Como a gente tem essa intimidade, a gente já se conhece, ao mesmo tempo que a gente não concorda sempre, mas brigamos de mãos dadas'', explicou a ela. ''Quando você dá certo, e isso vale para a equipe também, a repetição vai ficando cada vez melhor. A gente teve um encontro de pensamento, vontade, de gêneros que gostamos e sempre de muita briga para que possamos chegar na melhor cena'', pontou Luiz, deixando claro o quanto a dupla se motiva a buscar constantes inovações.

Recentemente, a atriz fez o seu retorno às novelas após mais de 20 anos dedicada a outros formatos de projetos audiovisuais. A estrela esteve no elenco da novela Um Lugar ao Sol, da Globo, na qual interpretou Julia, uma mulher que sofria com o vício em álcool e tinha uma relação turbulenta com a mãe.

