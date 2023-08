Chico Buarque vai ao velório do marido de Marieta Severo, que é sua ex-mulher

Carinho da família! Ex-marido de Marieta Severo, Chico Buarque marca presença no velório do atual marido da atriz, Aderbal Freire-Filho, que faleceu nesta semana

O cantor e escritor Chico Buarque fez questão de levar seu carinho e sentimentos para a ex-mulher, a atriz Marieta Severo, em um momento de luto. Nesta quinta-feira, 10, ele foi fotografado ao chegar no velório do ator e diretorAderbal Freire-Filho, que era o atual marido da atriz.

Vale lembrar que Chico Buarque e Marieta Severo foram casados por mais de 30 anos e tiveram três filhas juntos: Silvia, Helena e Luisa. Depois de alguns anos da separação, a atriz se casou com Aderbal Freire-Filho, com quem não teve filhos e ficou casada por mais de 20 anos.

Aderbal faleceu na quinta-feira, 9, durante o período internado em um hospital no Rio de Janeiro. Em seus últimos anos de vida, ele lutou contra as complicações de um AVC Hemorrágico que sofreu no ano de 2020.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Marieta Severo falou sobre o AVC do marido em entrevista de 2022

Nesta quarta-feira, 9, o marido da atriz Marieta Severo, o diretor e ator Aderbal Freire-Filho, faleceu aos 82 anos de idade. Ele sofria com as complicações de um AVC hemorrágico que sofreu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Há poucos meses, a atriz falou sobre a saúde do marido e os cuidados com ele em casa.

Em entrevista ao site Splash, do UOL, em agosto de 2022, Marieta Severo contou detalhes sobre o estado de saúde de Aberbal e como foi o dia em que ele sofreu o AVC. “Foi mais do que sofrido, foi inacreditável. É uma consciência da precariedade da vida que tomou conta da minha. Por mais que a gente saiba dela na teoria, quando ela se apresenta, muda tudo. Estávamos em Nogueira, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, com as minhas netas por causa da pandemia. Ele ia para o Rio resolver uma questão do imposto de renda e voltaria no dia seguinte. Nos falamos três vezes depois que ele saiu”, disse ela.

“Vi que ele estava estranho. Ele estava tendo o AVC. Foi uma grande sorte, porque chamei ajuda. Se não, ele ficaria sozinho, caído lá. Podia ter morrido. Aí você vê aquela pessoa, ativa intelectualmente, cheia de limitações. É a grande dor da minha vida todos os dias. Eu tenho um mini-hospital em casa, com fisioterapia e fonoterapia. Mas ele não tem mais autonomia. É muito cruel”, declarou.