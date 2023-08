Morre Aderbal Freire-Filho, marido da atriz Marieta Severo

Marido de Marieta Severo, Aderbal Freire-Filho faleceu nesta quarta-feira, 9, aos 82 anos de idade

O diretor teatral, ator e apresentador Aderbal Freire-Filho, que era marido da atriz Marieta Severo, faleceu aos 82 anos de idade. A morte dele aconteceu nesta quarta-feira, 9, no Rio de Janeiro, durante o período dele internado em um hospital.

Ele lidava com as complicações de um AVC hemorrágico que sofreu em 2020. Porém, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Nascido em Fortaleza, Aderbal era formado em Direito e iniciou no teatro na década de 1950. Ele criou o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo e fez parte da criação do curso de direção teatral da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Em sua carreira nos palcos, ele atuou e dirigiu diversos espetáculos e ficou conhecido por suas montagens experimentais. Ele foi o diretor do monólogo Apareceu a Margarida, de Marília Pêra, que foi um grande sucesso.

Ele se casou com Marieta Severo em 2000.

Neta de Marieta Severo e Chico Buarque brilha na novela Travessia

Para quem não sabe, a atriz Clara Buarque é neta da atriz Marieta Severo e do cantor Chico Buarque. A jovem é filha de Helena Buarque com Carlinhos Brown. Atualmente, ela interpreta a personagem Bia na novela Travessia, da Globo.

Recentemente, ela contou que a avó é uma inspiração em sua carreira. "Minha avó realmente é uma das pessoas mais importantes da minha vida. É para ela que eu corro quando eu não tô bem, é para ela que eu conto quando eu passei em um teste, quando eu quero ajuda, quando eu quero colo, quando eu quero carinho, eu corro para minha avó. Então realmente é uma relação muito próxima. Ela é minha melhor amiga e ela é meu maior exemplo, como pessoa e como artista", disse ela.