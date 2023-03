Clara Buarque, de Travessia, revela relação com sua avó famosa: "Minha melhor amiga"

Neta de atriz famosa, Clara Buarque afirmou ter uma relação de muita proximidade com sua avó

A atriz Clara Buarque (24) tem o DNA de artista e isso está mais do que comprovado com seus últimos trabalhos. No ar na novela Travessia, da TV Globo, a artista afirmou que tem uma relação de muita proximidade com sua avó, a atriz Marieta Severo (76), a quem ela considera como sua "melhor amiga".

Em bate-papo com a CARAS Brasil, a famosa, que é fruto do relacionamento de Carlinhos Brown com Helena Buarque, afirmou que enxerga sua avó como sua principal referência artística. "Minha avó realmente é uma das pessoas mais importantes da minha vida", declarou a famosa, que revelou ter feito teste para entrar em Travessia.

"É para ela que eu corro quando eu não tô bem, é para ela que eu conto quando eu passei em um teste, quando eu quero ajuda, quando eu quero colo, quando eu quero carinho, eu corro para minha avó. Então realmente é uma relação muito próxima. Ela é minha melhor amiga e ela é meu maior exemplo, como pessoa e como artista", disse ela, que no último final de semana curtiu bastante o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro.

No ano passado, Clara foi confirmada no elenco da continuação do filme Ó Paí Ó, protagonizado por Lázaro Ramos. Ao comentar sobre suas origens baianas, ela garantiu que a cidade de Salvador tem um lugar especial em sua vida: "Fui criada em Salvador, foi lá que aprendi a andar, a falar, a escrever, tudo em Salvador. Vim para o Rio quando meus pais se separaram".

Em falar em novos trabalhos, Clara logo deve estrear com a segunda temporada da série Tudo Igual, Só Que Não, a qual está desde 2022 na plataforma de streaming Disney+. Além disso, a artista também estará em uma segunda produção da plataforma, chamada Tá Tudo Certo.