No ar em Travessia, Clara Buarque rejeita privilégio e garante esforço: "Fiz teste"

No ar em Travessia, Clara Buarque garantiu que fez teste para entrar na novela das 9h da TV Globo

Filha e neta de famosos, Clara Buarque (24) está brilhando na novela Travessia, mas se engana quem acha que a artista usou de seu privilégio para entrar na produção da TV Globo. A atriz garante que ralou bastante para conseguir destaque na trama de Gloria Perez (74) e precisou realizar um teste.

Em entrevista concedida à CARAS Brasil, a intérprete de Bia disse que se esforçou como qualquer outra atriz para conseguir o papel. Filha do cantor Carlinhos Brown com a atriz Helena Buarque, Clara realizou uma seleção para a trama das 9h e confessou ter ficado com medo de ser mal avaliada.

"Fiz teste! Sempre fico nervosa em teste, porque a gente recebe mais não do que sim, né? Então quando eu soube que passei, foi uma alegria sem fim, fiquei muito feliz ", disse ela, que acabou entrando na metade da trama: "É um desafio pegar a novela já andando, mas todo mundo me acolheu super bem e está sendo um processo incrível, estou muito feliz".

Clara ainda comentou como foi ter contado a novidade para sua avó, a atriz Marieta Severo. A artista confessou que foi um momento muito especial para as duas: " Foi muito emocionante. Ela foi a primeira pessoa que eu conto praticamente tudo, ela é minha melhor amiga ".

Clara Buarque é neta de Marieta Severo e Chico Buarque de Holanda (Foto: Reprodução / Instagram)

Sobre a pressão de vir de uma família de artistas consagrados no Brasil, ela disse que não se importa com os julgamentos e quer mesmo é construir sua própria carreira. "Prefiro não pensar muito nisso, prefiro fazer meu trabalho e me dedicar", declarou a artista, que no último final de semana esteve no camarote Soma, na Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Apesar de pouco conhecida do público brasileiro, Clara já tem um tempinho trabalhando em produções nacionais. Por exemplo, nos últimos anos ela tem trabalhado na plataforma de streaming Disney+, onde faz parte do elenco da série Tudo Igual, Só Que Não, que logo deve ganhar uma segunda temporada.

Agora ela se prepara para estrear sua segunda série na plataforma, chamada Tá Tudo Certo. Além disso, Clara também é uma das atrizes confirmadas na continuação do filme Ó Paí Ó, que começou a ser gravado em Salvador no ano passado.