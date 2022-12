Quem é Bia de Travessia? Atriz é neta de veterana da TV e filha de cantor famoso

Personagem de Clara Buarque será responsável por desvendar mistério que promete movimentar a trama

A novela Travessia ganhará reforço em seu elenco nos próximos capítulos. Se trata da atriz Clara Buarque (24), que dará vida à Bia. A jovem será responsável por descobrir detalhes sobre a morte de Débora (Grazi Massafera), mãe de Chiara (Jade Picon).

Nas redes sociais, Clara já tem compartilhado detalhes dos bastidores da produção e não tem escondido a animação em seu primeiro trabalho na emissora carioca. “Bia chega essa semana em ‘Travessia’. Sempre soube que a hora certa de estar aqui ia chegar. E cá estou eu, realizando mais um sonho”, escreveu ela no Instagram.

A atriz é uma das filhas do cantor Carlinhos Brown (60) com Helena Buarque (52). Ela também é neta de Marieta Severo (76) e do cantor e compositor Chico Buarque (78). Aos 24 anos, ela já conta com um currículo de peso e promete conquistar o público da novela.

Com uma família repleta de famosos, a garota confessa que existe uma certa pressão em sua estreia na TV: “Sinto que rola uma expectativa das pessoas, mas não me deixo afetar por isso. Não posso responder pela expectativa dos outros”, disse ela em entrevista ao Gshow.

Mas apesar de Bia ser seu primeiro trabalho na TV aberta, Clara já tem investido na carreira de atriz de maneira progressiva. No último ano ela esteve na primeira temporada da série Tudo Igual... SQN, da Disney+. Já no teatro, ela participou do musical Novos Baianos, projeto iniciado em 2018.

Logo mais Clara também poderá ser vista nas telonas, na sequência do filme Ó Paí, Ó, estrelado por Lázaro Ramos (44). Segundo a atriz, trabalhar na produção foi pura emoção, principalmente gravando em sua cidade natal. “Filmar em Salvador, terra em que cresci e criei minhas raízes, trabalhando com o bando de teatro Olodum foi uma das coisas mais especiais que vivi na minha vida”, confessa.