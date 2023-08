Marieta Severo falou sobre a saúde do marido há pouco tempo: 'Mini-hospital em casa'

Marido da atriz Marieta Severo faleceu nesta quarta-feira, 9. Ela falou sobre a saúde do marido há pouco tempo

Nesta quarta-feira, 9, o marido da atriz Marieta Severo, o diretor e ator Aderbal Freire-Filho, faleceu aos 82 anos de idade. Ele sofria com as complicações de um AVC hemorrágico que sofreu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Há poucos meses, a atriz falou sobre a saúde do marido e os cuidados com ele em casa.

Em entrevista ao site Splash, do UOL, em agosto de 2022, Marieta Severo contou detalhes sobre o estado de saúde de Aberbal e como foi o dia em que ele sofreu o AVC. “Foi mais do que sofrido, foi inacreditável. É uma consciência da precariedade da vida que tomou conta da minha. Por mais que a gente saiba dela na teoria, quando ela se apresenta, muda tudo. Estávamos em Nogueira, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, com as minhas netas por causa da pandemia. Ele ia para o Rio resolver uma questão do imposto de renda e voltaria no dia seguinte. Nos falamos três vezes depois que ele saiu”, disse ela.

“Vi que ele estava estranho. Ele estava tendo o AVC. Foi uma grande sorte, porque chamei ajuda. Se não, ele ficaria sozinho, caído lá. Podia ter morrido. Aí você vê aquela pessoa, ativa intelectualmente, cheia de limitações. É a grande dor da minha vida todos os dias. Eu tenho um mini-hospital em casa, com fisioterapia e fonoterapia. Mas ele não tem mais autonomia. É muito cruel”, declarou.

Marieta e Aderbal se casaram no início dos anos 2000 e moravam em casas separadas dele sofrer o AVC. Ela contou que eles tinham morado em casas separadas por causa da independência que cada um conquistou. “Eu tinha construído meu espaço, nunca tinha morado sozinha. Casei muito jovem, tive uma filha com 21 anos. Aquele armário só para mim era uma conquista. Foi algo muito natural para nós dois, não existia outra hipótese”, afirmou.

Morte de Aderbal Freire-Filho

O diretor teatral, ator e apresentador Aderbal Freire-Filho, que era marido da atriz Marieta Severo, faleceu aos 82 anos de idade. A morte dele aconteceu nesta quarta-feira, 9, no Rio de Janeiro, durante o período dele internado em um hospital.

Ele lidava com as complicações de um AVC hemorrágico que sofreu em 2020. Porém, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Nascido em Fortaleza, Aderbal era formado em Direito e iniciou no teatro na década de 1950. Ele criou o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo e fez parte da criação do curso de direção teatral da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Em sua carreira nos palcos, ele atuou e dirigiu diversos espetáculos e ficou conhecido por suas montagens experimentais. Ele foi o diretor do monólogo Apareceu a Margarida, de Marília Pêra, que foi um grande sucesso.