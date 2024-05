Bruna Thedy desperta lado maduro como mãe nos palcos: 'Primeira vez'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Thedy reflete sobre personagem na peça Ainda Dá Tempo e fala sobre novos rumos na celebração de casamentos

Bruna Thedy desperta seu lado maduro ao viver mãe pela primeira vez na peça Ainda Dá Tempo, em cartaz no Teatro Uol, no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reflete sobre interpretar personagem da sua idade nos palcos e fala sobre novos rumos profissionais na celebração de casamentos.

"Sempre acabei fazendo personagens mais novas. Essa é a primeira vez que estou fazendo uma personagem da minha idade, de 40 anos. Confesso que trazer esse peso foi um dos meus principais desafios, porque em outros trabalhos tinha que dar uma leveza. Foi muito legal ter um filho de 15 anos. Nunca fiz uma personagem que era mãe, é a primeira vez", compartilha Bruna Thedy .

Além do despertar para o novo lado na atuação, a atriz também mira novas possibilidades na carreira com a celebração de casamentos. "Fiz a celebração do casamento de alguns amigos e, agora, estou fazendo profissionalmente. Depois de fazer o primeiro, percebi que eu gostava muito e que as pessoas também gostaram do resultado. É uma coisa que estou investindo esse ano".

"A profissão ajuda muito nisso. Também sou formada em Jornalismo, então trabalhei bastante como apresentadora. Acabo juntando tudo isso. Em um casamento, tem que ser como um mestre de cerimônias, controlar tudo e saber o que está acontecendo. Essa experiência faz muita diferença", completa Bruna Thedy.

Conhecida pelo papel de Ritinha no seriado Sandy & Junior e por viver Tamires em Chiquititas, a atriz pondera sobre a repercussão das obras: "Sandy & Junior é uma coisa eterna. Faz 25 anos que a gente estreou. Essas crianças cresceram junto e têm a minha idade. Tem Chiquititas também, que continua passando até hoje. Junta um mix de gente mais nova, gente da minha idade e quem está descobrindo agora".