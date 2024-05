Norival Rizzo sobre contracenar com geração mais nova nos palcos: 'Tenho que aprender'

Em entrevista à CARAS Brasil, Norival Rizzo reflete sobre humor na peça Ainda Dá Tempo e abre o jogo sobre futuro na atuação

Norival Rizzo encara um lado diferente do humor na peça Ainda Dá Tempo, em cartaz no Teatro Uol, no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator abre o jogo sobre futuro na atuação e reflete sobre contracenar com geração mais nova nos palcos: "Tenho que aprender".

"No elenco da peça, é uma geração bem mais jovem que eu. Estou com 73 e o Igor Cosso está com 33. Tenho que aprender com essa gente, sempre tem uma novidade. O humor tem fases, o que é humor hoje não é a mesma coisa que em 1920. Tem sempre uma coisa para aprender. Essa peça é muito divertida, porque tem um humor diferente", declara Norival Rizzo .

Como um personagem do futuro na peça, o ator relembra outras vezes que viveu uma realidade distópica: "Na TV Cultura, no Mundo da Lua, a gente fazia coisas que vinham de outro planeta. Mas, no teatro, é a primeira vez que faço algo do futuro". "O futuro que a gente faz é sempre embasado no presente ou no passado. Esse embasamento que faz o espetáculo, a gente dá uma projeção desses casais", acrescenta ele.

Com projetos no audiovisual e no teatro, Norival Rizzo destaca que o público ainda pode esperar muito do seu trabalho pela frente: "Tem reprise de Gênesis no ar. Às vezes, eles prometem que vão me chamar para voltar. É uma série que tem muitos episódios, então na TV é isso que tenho por enquanto. No cinema, estreei Rodeio do Rock na Netflix e Empirion: Uma Aventura com Einstein, um filme infanto-juvenil. Não vou parar de trabalhar, se Deus quiser. Até morrer estarei fazendo isso, porque o ator é assim. Enquanto tiver um personagem na UTI, vou fazer".