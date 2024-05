Bia Arantes abre o jogo sobre subir aos palcos após separação: 'Mexeu muito comigo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bia Arantes fala sobre estrelar a peça Ainda Dá Tempo e relembra papel em Carinha de Anjo

Bia Arantes sobe aos palcos com o espetáculo Ainda Dá Tempo, em cartaz no Teatro Uol, no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre estrelar a trama, relembra papel em Carinha de Anjo e abre o jogo sobre encenar peça após separação: "Mexeu muito comigo".

"Estava passando por uma separação e me chamaram para a peça. É um espetáculo que fala de amor e dialoga sobre o que fazemos e não fazemos. Mexeu muito comigo no começo e me ajudou a superar várias coisas. Foi um trabalho super importante para mim pessoalmente. É raro isso acontecer, é difícil quando o meu lado pessoal vai de encontro com o do personagem", declara Bia Arantes , que destaca a importância da equipe do espetáculo: "Todo mundo aqui virou uma família".

"Ter o público com essa resposta imediata é um dos maiores prazeres do teatro. Estar vivo ali, na frente de alguém, apresentando uma mensagem, é maravilhoso. No audiovisual, a gente não tem noção do alcance. O teatro permite isso e acho muito especial", ressalta a atriz de Ainda Dá Tempo.

Conhecida por seus papéis na televisão, Bia Arantes reflete sobre a reprise de Carinha de Anjo no SBT e fala sobre a repercussão da sua personagem: "Tenho muito carinho pela Cecília. Carinha de Anjo é uma novela que eu já tinha assistido quando criança, então quando me convidaram para fazer o remake, foi super importante. Tive todo um desenvolvimento e ter esse carinho do pessoal mais velho, das crianças e das famílias é sempre incrível".

"Estou recebendo esse carinho de volta com a reprise, todo dia recebo uma mensagem falando: 'Acabei de ver a Cecília de novo'. Como a novela está disponível na Netflix, isso aconteceu muito durante a pandemia também. Parece que é uma personagem que fica se renovando o tempo todo. Sempre tem alguém que está conhecendo a Cecília agora e fico super feliz", acrescenta a atriz.

Além da paixão pela atuação, seja na frente das câmeras ou em cima dos palcos, Bia Arantes concilia a carreira com os estudos em psicologia e explica a escolha de mergulhar em outra área. "Sempre tive vontade. Na pandemia, fomentei isso melhor, voltei a trabalhar e, como tive um tempinho agora, retornei aos estudos".