Eliete Cigaarini reflete sobre história com o teatro e celebra paixão: 'Prazer pela vida'

Eliete Cigaarini celebra paixão pelos palcos como a personagem Bete na peça Ainda Dá Tempo, em cartaz no Teatro Uol, no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre estrelar o espetáculo, relembra passagem pela TV e reflete sobre história com sua própria companhia de teatro: "Prazer pela vida".

"Para fazer a Bete, foi um desafio encontrar o tempero entre a comédia e o drama vivido por ela e pelos personagens, que estão interligados pela trama. Acho que é isso que faz as grandes dramaturgias contemporâneas, poder contemplar tanto os dois gêneros e abrir o coração do público para uma história tão interessante quanto a nossa", compartilha Eliete Cigaarini sobre o espetáculo Ainda Dá Tempo.

"As pessoas tem procurado o teatro como um lugar de liberdade, de se expandir e encontrar novos horizontes, porque a pandemia foi cruel para muita gente. Ela desenvolveu muitas síndromes, e muitas pessoas tentam fugir delas por meio do teatro. Tem muita gente encontrando o caminho de se reencontrar dentro do teatro. É um lugar que faz as pessoas sentirem prazer pela vida", declara a atriz, que também é professora.

Com fama por estrelar novelas na televisão, a atriz deixou a Record em 2014 após oito anos de contrato com a emissora. "Fiz muitas coisas, foram 12 novelas. Desde 2014, tenho me dedicado mais ao teatro, mas estou sempre muito aberta. É muito divertido fazer televisão. Se uma hora acontecer, vou estar lá fazendo", garante.

Sem esconder a paixão pelo teatro, a atriz reflete sobre a carreira nos palcos com sua própria companhia e adianta seus próximos passos: "Tenho uma companhia de teatro especializada em obras de Shakespeare. Na pandemia, fiz oito peças online e, depois, já encenei quatro no Teatro Garagem, onde é a minha sede. Em 2024, fazemos nove anos por lá de trabalhos consecutivos. Nunca parei! Tanto que vou estrear em junho O Mercador de Veneza".