Cara de Sapato fala sobre a síndrome de Tourette: 'Era meu maior medo'

Em entrevista na Revista CARAS, Cara de Sapato fala sobre como se cuidar após ser diagnosticado com a síndrome de Tourette

O lutador de ex-BBB Cara de Sapatoparticipou de uma entrevista na Revista CARAS desta semana e contou sobre a síndrome de Tourette, que é um distúrbio neuropsiquiátrico que pode causar tiques e ansiedade. O assunto veio à tona durante a participação dele no BBB 23, da Globo, e o atleta sempre abordou o tema com tranquilidade. Agora, ele contou o que faz para se cuidar.

"Minhas questões com a ansiedade eram meu maior medo quando eu decidi participar do programa. Eu sabia que podia ter crises lá dentro e, graças a Deus, tive pessoas muito especiais para me ajudar na casa. Sei que a ansiedade é um mal que, hoje em dia, atinge muitas pessoas e eu sempre tento trazer o assunto porque sei que as pessoas precisam de ajuda e não a buscam", disse ele.

E completou: "Eu me trato, faço terapia e uso medicações que me ajudam, mas ainda existe um certo preconceito quando falamos sobre saúde mental. Faço de tudo para quebrar esse preconceito. Entender o que acontece com você é algo muito importante".

Então, ele ainda comentou sobre a influencia e importância do esporte em sua vida. "O esporte é uma grande ferramenta, proporciona saúde mental e física, te ensina sobre dedicação, respeito, hierarquia, além de ser uma grande chave de inclusão social. É algo que me preenche demais, que é essencial para meu tratamento contra a ansiedade", declarou.

Cara de Sapato revela que está solteiro

Ainda na Revista CARAS, o lutador e ex-BBB Cara de Sapato falou sobre qual é o seu status de relacionamento atualmente. O rapaz garantiu que está solteiro, mas quer encontrar uma companheira para a vida.

"Sim, estou solteiro. Mas quero demais encontrar alguém legal, casar, ter filhos... Acho que isso é um dos grandes sonhos que tenho na minha vida. No momento certo, sei que vai acontecer. Agora eu estou focado no trabalho, em voltar às lutas...", disse ele.

Ao ser questionado sobre a torcida dos fãs por ele e Amanda Meirelles, que foi a campeã do BBB 23, ele afirmou: "Torcem sim. A Amandinha foi essencial para mim. Criamos um carinho muito especial um pelo outro, que agora segue da mesma forma. Temos uma grande amizade e eu espero levá-la para o resto da vida".