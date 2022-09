William e Harry mantém tradição respeitosa no funeral de Elizabeth II assim como no de Diana

Príncipes William e Harry mantiveram tradição respeitosa no funeral da avó, a Rainha Elizabeth II, assim como no da mãe, a Princesa Diana

André Luiz Freitas Publicado em 14/09/2022, às 12h11

Os príncipes William (40) e Harry (37) mantiveram uma tradição discreta durante a procissão pelas ruas de Londres para levar o caixão da Rainha Elizabeth II(1926–2022) até o local do velório.

Eles se mantiveram lado a lado, atrás do caixão de Elizabeth II, sua avó, nesta quarta-feira, 14, assim como fizeram ao se despedir da mãe, a Princesa Diana (1961-1997), na cerimônia de 25 anos atrás.

Os protocolos da caminhada de cerca de 40 minutos, entre o Palácio de Buckingham e o Westminster Hall, onde o corpo da monarca será velado até a próxima segunda-feira, dia 19, foram noticiados pelo site da revista Newsweek.

O cortejo fúnebre aconteceu com os integrantes da Família Real andando a pé atrás do caixão, que estava em uma carruagem. O momento contou com a presença do Rei Charles III, a princesa Anne, o príncipe Andrew, o príncipe Edward, William e Harry.

