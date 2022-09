Camilla presta homenagem discreta para Rainha Elizabeth II durante velório

Camilla do Reino Unido, a nova rainha consorte, presta homenagem discreta e especial para Rainha Elizabeth II durante velório

A Rainha Consorte Camilla Parker Bowles (75) fez uma homenagem secreta e discreta à sogra, a Rainha Elizabeth II (1926-2022), durante seu velório na vigília à monarca recém-falecida realizada na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, capital da Escócia.

O site da revista norte-americana People confirmou com os assessores pessoais da realeza britânica que o broche de diamantes usado por ela durante a cerimônia foi um presente pessoal dado pela sogra em uma ocasião especial.

Apesar do relacionamento turbulento e da quebra das britânicas envolvendo divórcios, durante o Jubileu de Platina dos 70 anos do reinado de Isabel II, a monarca expressou sua vontade que Camilla se tornasse rainha consorte quando Charles fosse coroado rei.

Porém, apesar do título deixado por Elizabeth II a Camilla, vários dos bens deixados pela monarca irão direto para a agora Princesa de GalesKate Middleton, esposa do Príncipe William.

Camilla teve um relacionamento com Charles ainda na adolescência, mas eles acabaram afastados por causa do casamento dela e da ida do atual Rei ao exército britânica. Ele então se casou com a Princesa Diana (1961-1997). Somente em 2005 acabou trocando alianças com a atual esposa.

Camilla Parker Bowles, a nova rainha consorte, presta homenagem discreta a Rainha Elizabeth II durante velório:

Rainha Elizabeth deixou carta que só pode ser aberta em 2085:

Segundo a imprensa britânica, a Rainha Elizabeth deixou uma carta escrita na Austrália e que só poderá ser aberta em 2085. Os jornais informaram que a carta foi escrita em uma viagem da rainha para Sydney, na Austrália, em 1986. A carta está endereçada ao prefeito da cidade e ao povo. Porém, o conteúdo não foi revelado e ela só pode ser aberta em 2085.

A monarca fez questão de deixar um recado junto com a carta dedicada para os moradores e prefeito da cidade de Sydney, na Austrália, que diz: “Saudações. Em um dia adequado para ser escolhido por vocês no ano de 2085 d.C., por favor, abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sydney minha mensagem para eles”. A carta está guardada no Queen Victoria Building, na Austrália.