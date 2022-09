Harry auxiliou Meghan para não quebrar protocolo em reencontro de paz com William e Kate

Internautas notaram formas discretas do príncipe Harry auxiliando Meghan Markle para não quebrar protocolo em reencontro com príncipe William e Kate Middleton

Especialistas da Família Real Britânica flagraram um suposto toque do príncipe Harry para a esposa, a atriz e Duquesa Meghan Markle, para que ela não quebrasse um protocolo monárquico durante a reunião pública dos dois com o príncipe William e a princesa Kate Middleton no Palácio de Windsor, no último final de semana, 10.

O quarteto surgiu de surpresa na entrada do Castelo de Windsor para cumprimentar a população e ver as homenagens que foram feitas para a rainha Elizabeth II (1926 – 2022) no local. A suposta recomendação dada por Harry à esposa foi vista durante a transmissão ao vivo do evento, pelo grupo de mídia britânico BBC.

No vídeo, foi mostrado Harry pedindo que à Meghan que diminue o passo e o ritmo, permitindo que William e Middleton seguissem à frente deles, remetendo à hierarquia da Família Real Britânica após o, agora, rei Charles III, pai dos príncipes, assumir a coroa.

Deixando então o príncipe William como o primeiro nome na linha de sucessão da coroa britânica. Ele é seguido por seus três filhos: príncipe George, 9, princesa Charlotte (7) e príncipe Louis (4), deixando o filho caçula da princesa Diana (1961 – 1997) na quinta posição.

Ainda sobre o encontro do quarteto e o "combinado de paz", foi revelado que o príncipe William considerou que era um gesto importante para demonstrar a união da família durante o luto, e, após uma longa conversa, Harry aceitou fazer a caminhada até a entrada do Castelo para demonstrar o luto da família pela morte da avó, a rainha Elizabeth II.

Cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth II:

O caixão da Rainha Elizabeth II foi retirado do Castelo de Balmoral, na Escócia, neste domingo, 11, e já está a caminho de Edimburgo para o início das despedidas públicas para a monarca. O cortejo fúnebre foi acompanhado pela princesa Anne, filha da Rainha com o príncipe Philip, e seu marido, Timothy Lawrence.

A viagem do Castelo até Edimburgo dura cerca de seis horas e uma multidão é esperada no caminho para se despedir da Rainha. A jornada de despedida da monarca deverá durar até o dia 19 de setembro, que é quando o funeral vai acontecer em Londres, na Inglaterra.