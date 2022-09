Aparição de William e Harry precisou de negociação de 45 minutos

Em paz, mas nem tanto! Saiba os bastidores da rara aparição em público dos príncipes William e Harry com suas esposas, Kate Middleton e Meghan Markle

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 08h51

Neste final de semana, a população britânica foi surpreendida com uma rara aparição em público dos príncipes William e Harry com suas esposas, Kate Middleton e Meghan Markle. O quarteto surgiu de surpresa na entrada do Castelo de Windsor para cumprimentar a população e ver as homenagens que foram feitas para a rainha Elizabeth II no local. Neste domingo, 11, os bastidores do encontro inesperado foram revelados e demonstram que foi necessária uma negociação para o momento acontecer.

Segundo os jornais britânicos Daily Mail e The Times, a caminhada do quarteto real atrasou para acontecer e o motivo foi uma negociação de 45 minutos entre os membros da realeza. Uma fonte revelou que William resolveu dar uma pausa no climão familiar – que acontece desde que Harry e Meghan deixaram a realeza para viverem nos Estados Unidos – e pediu para o irmão e a cunhada irem junto com ele e sua esposa até a entrada do Castelo. O convite especial aconteceu após um telefonema do Rei Charles III, pai dos príncipes.

Uma fonte revelou que o príncipe William considerou que era um gesto importante para demonstrar a união da família durante o luto, e, após uma longa conversa, Harry aceitou fazer a caminhada até a entrada do Castelo para demonstrar o luto da família pela morte da avó, a Rainha Elizabeth II.

Inclusive, os jornais britânicos avaliam que o momento dos irmãos pode representar uma virada na relação deles, que está abalada, mas pode ser retomada. “Sem dúvida, é um momento significativo na história do relacionamento entre os dois irmãos”, disse uma fonte.

Cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth II

O caixão da Rainha Elizabeth II foi retirado do Castelo de Balmoral, na Escócia, neste domingo, 11, e já está a caminho de Edimburgo para o início das despedidas públicas para a monarca. O cortejo fúnebre foi acompanhado pela princesa Anne, filha da Rainha com o príncipe Philip, e seu marido, Timothy Lawrence.

A viagem do Castelo até Edimburgo dura cerca de seis horas e uma multidão é esperada no caminho para se despedir da Rainha. A jornada de despedida da monarca deverá durar até o dia 19 de setembro, que é quando o funeral vai acontecer em Londres, na Inglaterra.