Rainha Elizabeth II: caixão deixa o Castelo de Balmoral para o início das despedidas

População se despede da Rainha Elizabeth II no início do cortejo fúnebre durante a viagem rumo ao dia do funeral

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 08h08

O caixão da Rainha Elizabeth II foi retirado do Castelo de Balmoral, na Escócia, neste domingo, 11, e já está a caminho de Edimburgo para o início das despedidas públicas para a monarca. O cortejo fúnebre foi acompanhado pela princesa Anne, filha da Rainha com o príncipe Philip, e seu marido, Timothy Lawrence.

A viagem do Castelo até Edimburgo dura cerca de seis horas e uma multidão é esperada no caminho para se despedir da Rainha. A jornada de despedida da monarca deverá durar até o dia 19 de setembro, que é quando o funeral vai acontecer em Londres, na Inglaterra.

O cortejo foi feito de carro e em baixa velocidade até Edimburgo para que a população possa prestar suas homenagens. O caixão é de carvalho e foi enrolado em um estandarte real da Escócia e com buquês de ervilhas de cheiro.

Assim que chegar em Edimburgo, o caixão da Rainha será levado para o Palácio de Holyroodhouse e ficará no Salão do Trono. Na segunda-feira, 12, o corpo da monarca será levado em procisão até a Catedral de St. Giles e o momento deverá contar com a presença do Rei Charles III e outros familiares. Na terça-feira, 13, o caixão será levado para o Aeroporto de Edimburgo e seguirá para o Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra.

Na quarta-feira, 14, o cortejo serguirá de carruagem até o Palácio de Westminster e também deverá ter a companhia do Rei Charles III. O caixão deverá ficar lá por quatro dias e a população poderá se despedir presencialmente. Na segunda-feira, 19, o caixão da rainha seguirá em procissão até a Abadia de Westminster. O sepultamento deve acontecer na Capela de St. George no Castelo de Windsor e junto com o seu marido, o príncipe Philip, que faleceu em 2021.

Veja as fotos do cortejo fúnebre na Escócia:

Fotos: Getty Images