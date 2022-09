Realeza revela a data do funeral da Rainha Elizabeth II

O funeral da Rainha Elizabeth II acontecerá mais de 10 dias após a morte dela

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 13h42

Neste sábado, 10, a realeza britânica anunciou a data do funeral da Rainha Elizabeth II, que faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos. O comunicado oficial afirmou que o funeral acontecerá no dia 19 de setembro, às 11h – horário local –, na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra.

Antes do funeral, o corpo dela será velado por quatro dias no Westminster Hall e o público poderá passar por lá para se despedir da monarca.

Detalhes sobre o trajeto do caixão da Rainha Elizabeth II até o sepultamento

O comunicado ainda informou que o corpo da rainha está no salão de baile do Castelo de Balmoral neste sábado, 10, e será levado para Edimburgo na manhã de domingo, 11, até o Palácio de Holyroodhouse, onde ficará até o dia 12 de setembro.

Na sequência, o cortejo seguirá para a Catedral de St Giles, em Edimburgo, para que o povo da Escócia possa se despedir. Então, o caixão seguirá de avião para Londres e acompanhado pela princesa Anne. De carro, o caixão deve chegar no Palácio de Buckingham e o caixão será colocado no Bow Room.

No dia 14 de setembro, o corpo da rainha será levado de carruagem até o Palácio de Westminster, onde deverá ficar até a manhã do funeral. Então, o caixão seguirá em procissão até a Abadia de Westminster para o funeral. Por fim, o caixão será levado para a Capela de St. George, no Castelo de Windsor, para a última despedida.

