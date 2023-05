Saiba quem é a figura misteriosa que apareceu na coroação do Rei Charles III

Figura misteriosa chamou atenção ao surgir na porta da Abadia de Westminster durante coroação do Rei Charles III

Transmitida para o mundo todo na manhã deste sábado, 6, a coroação do Rei Charles III e da Rainha Camilla virou assunto pelos mais diversos motivos. Um dos que mais viralizou nas redes sociais foi a aparição de uma figura misteriosa na porta da Abadia de Westminster, que, segundo a revista internacional Newsweek, foi identificada.

A figura misteriosa na coroação do Rei Charles III alimentou teorias, memes e até mesmo especulações . Porém, de acordo com a publicação da revista, a figura se trata de um sacristão, que é um membro da comunidade da abadia (uma comunidade religiosa), que auxilia nos serviços religiosos, porém não é considerado um membro do clero.

Na web, internautas brincaram que poderia ser a Rainha Elizabeth II (1926-2022) voltando para acompanhar a coroação dos filhos, ou até mesmo a professora Minerva McGonagall, personagem clássico da franquia de filmes Harry Potter. A figura misteriosa foi citada até em críticas sobre Meghan Markle não ter comparecido ao evento.

Além da figura, dezenas de famosos marcaram presença na coroação do Rei Charles III. A cerimônia, que aconteceu em Londres, na Inglaterra, chamou atenção do mundo todo para as tradições, e também para as celebridades que estavam ali. Nomes como a cantora Katy Perry, a atriz Emma Thompson e até mesmo Lionel Richie estavam presentes.

Quem viu? Hehehehehe



pic.twitter.com/Y2tpUWpzBH — Véia (Podcast Fogão da Véia) (@veiadoscausos) May 6, 2023

KATE MIDDLETON QUEBRA TRADIÇÃO DA REALEZA COM LOOK NA COROAÇÃO DE REI CHARLES III

A princesa de Gales Kate Middleton quebrou a tradição ao escolher os itens do seu visual para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. Ela surpreendeu ao não cumprir a expectativa de usar uma tiara tradicional da realeza britânica no evento.

A esposa do príncipe William, usou um adereço de cabelo no estilo de tiara, mas é uma joia completamente nova. O esperado era que Kate escolhesse uma tiara do acervo da família real para a ocasião, mas ela inovou.

Middleton usou com uma tiara confeccionada por Jess Collett, da grife Alexander McQueen, com barras de prata, cristal e fios de prata bordados, que formaram um arranjo de folhas tridimensionais. O vestido branco era da mesma grife que fez o seu vestido de noiva.

Para completar o visual, a princesa de Gales escolheu os brincos de pérolas e diamantes que eram da princesa Diana, sua sogra, e também um colar que era da Rainha Elizabeth II, que foi feito à pedido do Rei George VI para ela quando ainda era princesa.