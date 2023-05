Mulher misteriosa aparece na porta da Abadia na coroação do Rei Charles III

Quem é?! Mulher misteriosa aparece andando com uma capa na porta da Abadia de Westminster durante a coroação do Rei Charles III

A coroação do Rei Charles III e da Rainha Camilla foi transmitida ao vivo para o mundo na manhã deste sábado, 6, e com câmeras mostrando vários ângulos da Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Tanto que uma das câmeras flagrou um momento inusitado: uma mulher misteriosa.

Um vídeo viralizou na internet por causa da cena de uma mulher com uma capa passando na frente da porta do local. A mulher não identificada despertou a curiosidade dos internautas, que não perderam a oportunidade e começaram a pensar em quem seria aquele ser.

Alguns internautas apontaram que seria a Rainha Elizabeth II voltando para dar uma olhada na coroação do filho. Outros cogitaram que seria a bruxa Minerva McGonagall, que é uma personagem da saga Harry Potter. Enquanto isso, alguns ainda brincaram que seria Meghan Markle disfarçada, já que ela não foi convidada para o evento.

Betinha veio conferir tudo https://t.co/PWKiq9gqHK — Bic Müller  (@bicmuller) May 6, 2023

Minerva McGonagall chegando atrasada pic.twitter.com/qt2EAm6dHu — Danilo Sanches (@danilo_sanches) May 6, 2023

Death was invited but not Megan? https://t.co/SOXFJb8A0u — weaponised chaos muppet (@nedend) May 6, 2023

Rei Charles III aparece na varanda do Palácio de Buckingham

Logo depois do fim da cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, o Rei Charles III e a rainha Camilla seguiram em uma carruagem até o Palácio de Buckingham. Lá, eles se reuniram com outros membros da família real para acenar para a população direto da varanda tradicional do local.

Com suas coroas e os mantos, o rei e a rainha esbanjaram simpatia na aparição em público após o evento histórico. Eles contaram com a presença dos pajens de honra, incluindo o príncipe George, que é herdeiro do trono, e também de outros membros da família, como o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate Middleton, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, a princesa Anne, Lady Louise e o Duque de Edimburgo.

Porém, o público sentiu a falta do príncipe Harry, que é o filho caçula do Rei. Harry esteve presente na coroação, mas foi embora logo depois. Os rumores dizem que ele foi para o aeroporto para voltar aos Estados Unidos. Isso porque este também é o dia do aniversário do seu filho mais velho, Archie, que completou quatro anos.

Foto: Getty Images