Rainha Margrethe II entra para a história com o reinado mais longo da Dinamarca

Realeza da Dinamarca comemora marco histórico da Rainha Margrethe II, que está no trono desde 1972

A rainha Margrethe II se tornou a monarca com o reinado mais longo da Dinamarca neste ano. Ela assumiu o trono em 14 de janeiro de 1972, logo após a morte do seu pai, o rei Frederik IX, e acaba de ultrapassar o outro reinado mais longo da região.

O recorde anterior era do Rei Christian IV, que governou de 1596 a 1648 – totalizando 51 anos e seis meses. Agora, a Rainha Margrethe está no trono há quase 51 anos e 7 meses. O marco histórico foi celebrado pela realeza da região com o anúncio oficial.

“Até agora, o reinado mais longo era de Christian IV, que tinha apenas 11 anos quando foi escolhido para se tornar rei após a morte do seu pai em 1588. Como ele ainda não era maior de idade, um governo guardião foi instalado e cuidou da liderança do país. Somente em agosto de 1596, Christian IV foi instalado como rei. Christian IV, então, governou até sua morte em fevereiro de 1648 – ou seja, por aproximadamente 51 anos e seis meses. Sua Majestade, a Rainha, assumiu o trono de seu pai, Frederik IX, em 14 de janeiro de 1972, e é, portanto, desde meados deste mês, a monarca com o reinado mais longo da história dinamarquesa”, informaram.

Além disso, a Rainha Margrete foi a primeira mulher que recebeu a autorização para herdar o trono do país depois do Ato de Sucessão de 1953, mas de forma secundária. A Lei de Sucessão teve outra alteração em 2009 para que o primeiro filho do monarca, independente do sexo, herde o trono por meio da herança da primogenitura.

Hoje em dia, ela é única rainha governante na Europa após a morte da Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, em setembro de 2022. Os herdeiros de Margrethe são os príncipes Frederik e Joachim, frutos do casamento dela com o príncipe Henrik, que faleceu em 2018.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Rainha Margrethe II tira os netos da linha da sucessão

A rainha Margrethe II, da Dinamarca, tomou uma decisão radical, que foi oficializada com a virada de ano para 2023. De acordo com a imprensa internacional, a monarca retirou os títulos reais dos quatro filhos do príncipe Joachim. Assim, os quatro netos da rainha não são mais príncipes ou princesas.

Os quatro filhos de Joachim – Nikolai, de 23 anos, Felix, de 20 anos, Henrik, de 13 anos, e Athena, de 10 anos – perderam os títulos reais e não podem mais ser chamados de Sua Alteza. Agora, eles são conhecidos apenas como Condes e Condessa de Monpezat e são chamados de 'Sua Excelência'.

O gesto da rainha foi anunciado em 2022 e foi oficializado agora no início de 2023. A rainha informou que tomou a decisão pensando no melhor para seus netos. Isso porque ela acredita que os jovens podem ter uma vida normal sem os títulos reais.

Porém, a rainha manteve os títulos de príncipes e princesas para os seus outros netos, que são os filhos do príncipe herdeiro Frederik e a princesa herdeira Mary. Assim, Christian, de 17 anos, Isabella, de 15 anos, e os gêmeos Vincent e Josephine, de 11 anos, continuam sendo chamados de príncipes e princesas. Eles são os próximos na linha de sucessão da família real, já que o herdeiro do trono é o pai deles.

Enquanto isso, a família real da Dinamarca informou que os filhos do príncipe Joachim continuam na linha de sucessão, mesmo depois de perderem os títulos de príncipes e princesa.