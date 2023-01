Rainha da Dinamarca toma atitude radical contra os filhos do príncipe Joachim

Rainha Margrethe II, da Dinamarca, tira os títulos de príncipes e princesa de quatro dos seus netos. Entenda o que aconteceu!

A rainha Margrethe II, da Dinamarca, tomou uma decisão radical, que foi oficializada com a virada de ano para 2023. De acordo com a imprensa internacional, a monarca retirou os títulos reais dos quatro filhos do príncipe Joachim. Assim, os quatro netos da rainha não são mais príncipes ou princesas.

Os quatro filhos de Joachim – Nikolai, de 23 anos, Felix, de 20 anos, Henrik, de 13 anos, e Athena, de 10 anos – perderam os títulos reais e não podem mais ser chamados de Sua Alteza. Agora, eles são conhecidos apenas como Condes e Condessa de Monpezat e são chamados de 'Sua Excelência'.

O gesto da rainha foi anunciado em 2022 e foi oficializado agora no início de 2023. A rainha informou que tomou a decisão pensando no melhor para seus netos. Isso porque ela acredita que os jovens podem ter uma vida normal sem os títulos reais.

Porém, a rainha manteve os títulos de príncipes e princesas para os seus outros netos, que são os filhos do príncipe herdeiro Frederik e a princesa herdeira Mary. Assim, Christian, de 17 anos, Isabella, de 15 anos, e os gêmeos Vincent e Josephine, de 11 anos, continuam sendo chamados de príncipes e princesas. Eles são os próximos na linha de sucessão da família real, já que o herdeiro do trono é o pai deles.

Enquanto isso, a família real da Dinamarca informou que os filhos do príncipe Joachim continuam na linha de sucessão, mesmo depois de perderem os títulos de príncipes e princesa.