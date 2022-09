Rainha Margarida II, da Dinamarca, retira os títulos de príncipe dos netos. Saiba o motivo!

Rainha Margarida II, da Dinamarca, toma atitude radical para dar uma nova vida para os netos

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 11h20

A Rainha Margarida II, da Dinamarca, tomou uma atitude sobre os títulos de príncipes de seus netos. Segundo a imprensa internacional, ela retirou os títulos dos netos que são filhos de Joaquim, seu herdeiro caçula.

Ela tomou a decisão para que os netos possam ter uma vida normal sem o peso de terem que seguir protocolos da realeza. Os netos que vão perder os títulos de príncipes são Nicolás, Félix, Enrique e Atena, que têm entre 23 e 10 anos de idade.

A decisão dela foi confirmada pela Casa Real. “Sua Majestade, a rainha, deseja criar um marco, no qual esses quatro netos possam moldas suas próprias vidas, sem serem limitados pelas considerações e obrigações particulares que uma afiliação formal à Casa Real implica”, informaram. A ordem passa a valer a partir de 23 de janeiro de 2023.

Porém, a decisão da rainha foi criticada pela ex-mulher do príncipe Joaquim, Alexandra, que é mãe das crianças e adolescentes. “Estamos todos confusos e tristes com a decisão. Isso vem como um raio do nada. As crianças se sentem excluídas. Elas não conseguem entender o porquê das suas identidades estarem sendo tiradas”, afirmou ela.

A rainha decidiu manter os títulos de príncipes para os outros quatro netos, filhos do príncipe herdeiro Frederico.