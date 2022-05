Rainha Elizabeth II aparece com look rosa em show de flores

A Rainha compareceu sorridente a um show de flores com uma vestido rosa

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 21h44

Nesta segunda-feira, 23, a Rainha Elizabeth II (96) saiu do Palácio de Windsor para comparecer a um show de flores.

Vestindo um look colorido, a monarca chegou ao evento com um vestido rosa. A exposição de flores foi uma homenagem aos 70 anos da matriarca da Família Real no trono britânico.

A Rainha fez sua entrada no evento em um carrinho de golfe, que ganhou recentemente por conta de seus problemas de mobilidade.

Ao lado de Elizabeth II, o Príncipe Edward (58) compareceu ao show com sua esposa Sophia, a Condessa de Wessex (57). Edward e Sophia recentemente acompanharam Kate Middleton (40) em uma festa no jardim do Palácio de Buckingham.

Além do Conde e Condessa de Wessex, a filha do Príncipe Andrew (62), Princesa Beatrice (33) também compareceu ao evento. A neta de Elizabeth II, se vi evolvida em uma polêmica ao lado do pai Andrew envolvendo fraude.

