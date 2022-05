Kate Middleton rouba a cena em festa no jardim do Palácio de Buckingham

FESTA NO JARDIM!

Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge, escolheu um look rosa coral para a festa no jardim

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 16h45

Nesta quarta-feira, Kate Middleton (40) marcou presença na primeira festa da temporada no jardim do Palácio de Buckingham.

Em sua primeira festa no jardim desde 2019, a Duquesa de Cambridge estava acompanhada do Príncipe Edward (58) e sua esposa Sophie, a Duquesa de Wessex (57).

O look de Kate foi um show a parte. A esposa do Príncipe William (39) usou um vestido rosa coral com saltos e um chapéu da mesma cor.

A Duquesa cumprimentou os convidados que foram chamados para a festa como reconhecimento pelos seus serviços a comunidade britânica.

No Instagram, Kate escreveu: "Tão adorável encontrar tantas pessoas (e vários rostos familiares!) na festa no jardim hoje. Uma oportunidade de mostrar nossa gratidão a indivíduos e organizações em todo o país que estão indo além, fazendo um trabalho fantástico em suas comunidades".

Esta foi a primeira festa nos jardins da Família Real. Ainda neste mês, mais uma festa será sediada no Palácio de Buckingham e ao final de junho uma terceira festa acontecerá no jardim do Palácio de Holyroodhouse na Escócia.

No início do mês foi confirmado pelo Palácio que a Rainha Elizabeth II (96) não iria participar das celebrações no jardim. A monarca vem faltando em eventos reais por conta de problemas de mobilidade.

Confira aqui imagens da festa no jardim do Palácio!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Kate Middleton esbanjou elegância com um look rosa - Foto: Getty Images

Os convidados foram chamados para a festa no jardim por conta de seus

serviços prestados para a comunidade - Foto: Getty Images

Esta foi a primeira festa no jardim da Duquesa desde 2019

- Foto: Getty Images