Príncipe William e Kate Middleton surgem com os filhos em cartão de Natal

Príncipe William e Kate Middleton revelam qual é a foto com os filhos que escolheram para o cartão de Natal da família deste ano

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton já escolheram qual é a foto da família para o cartão de Natal deste ano. Neste sábado, 9, eles compartilharam a foto encantadora no perfil deles no Instagram e encantaram os admiradores da família real britânica.

Na imagem em preto e branco, o casal real posou com os três filhos: príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 7 anos, e príncipe Louis, de 5 anos. Todos usaram camisas brancas e calças pretas ou jeans e posaram em um cenário neutro.

“O cartão de Natal da nossa família para 2023”, escreveram na legenda. A família real ainda terá mais eventos de Natal ao longo deste mês, inclusive com a presença do Rei Charles III.

Evento de Natal da realeza

A Família Real britânica já está em clima de Natal! Na última semana, a princesa de Gales Kate Middleton reuniu integrantes da realeza para um concerto de Natal na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, para dar início às celebrações de final de ano.

No evento, ela contou com o carinho do seu marido, príncipe William, e dos três filhos, príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 8 anos, e príncipe Louis, de 5 anos. Inclusive, as crianças tiveram um gesto significativo no evento. Eles escreveram cartões especiais para crianças que estão em momento vulnerável neste final de ano para dar uma mensagem de esperança e colocaram em uma caixa de correio dentro da Abadia.

O evento foi voltado para as crianças e contou com a apresentação de um coral com o intuito de agradecer para quem se dedicada para as crianças britânica.

